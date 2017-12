Păduri mai curate la Constanţa

Reprezentanţii Direcţiei Silvice Constanţa organizează, în perioada 13 - 15 aprilie o acţiune de igienizare a pădurilor de resturi vegetale şi gunoaie. Manifestarea face parte din seria evenimentelor organizate cu ocazia Lunii Pădurii, sărbătorită în fiecare an în perioada 15 martie - 15 aprilie. La acţiunea de igienizare vor participa, pe lângă angajaţii Direcţiei Silvice, elevi din mai multe unităţi de învăţământ de pe raza judeţului precum şi reprezentanţii unor organizaţii nonguvernamentale de mediu. Zonele vizate de acţiune sunt Perdeaua forestieră Constanţa - Mangalia, Rezervaţia „Fântâniţa” şi Rezervaţia „Hagieni. În fiecare an, sub egida „Lunii Pădurii”, unităţile silvice din întreaga ţară întreprind o serie de manifestări ce au ca scop informarea opiniei publice cu privire la importanţa pădurii, atât ca sursă regenerabilă de materie primă cât şi ca factor de mediu.