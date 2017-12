Pagube de mii de lei provocate de Enel

Locuitorii unui bloc situat la intrarea în oraşul Năvodari, judeţul Constanţa, sunt hotărâţi să apeleze la ajutorul instanţei pentru a-şi recupera pagubele provocate de compania Enel Dobrogea. „Pe 19 septembrie, la ora 13.30, în urma unui flux puternic în reţeaua electrică (au venit 420 de volţi pe reţea), a bubuit toată aparatura din casă. Au fost afectate toate cele 75 de apartamente ale blocului USAS, de pe strada Mării, din Năvodari. Deşi am anunţat imediat dispeceratul Enel, abia la 21.15 a fost reluată alimentarea cu energie electrică a blocului”, povesteşte Mariana Felea, unul dintre păgubiţi. Ea a adăugat că în imobil sunt şi apartamente unde nu locuieşte nimeni, o parte dintre locatari fiind plecaţi să muncească în străinătate. Dacă, în urma fluxului de tensiune, aparatura dintr-unul din respectivele apartamente ar fi luat foc, consecinţele ar fi fost dezastruoase. Pe 23 septembrie, sfătuiţi de un avocat, o parte dintre familiile afectate au depus o notificare la sediul Enel, prin care cereau să fie despăgubite pentru pagubele suferite. „Am fost opt familii care am semnat notificarea şi care am cerut să primim banii pentru aparatura distrusă. Restul vecinilor fie nu au suferit pagube foarte mari, fie nu au vrut să fie implicaţi. Nouă nu ni s-a părut, însă, corect să plătim pentru greşeala Enel”, a spus Mariana Felea. La nivelul celor opt familii, pagubele sunt cuprinse între 1.100 şi 3.300 lei. Grav afectată a fost şi Mimi Lăduncă, care are un mic magazin cu fructe şi legume la parterul blocului. „Pe lângă instalaţia de aer condiţionat şi aparatura distrusă, am avut, zilnic, pierderi de aproximativ 600 de lei, reprezentând marfa stricată”, a declarat Mimi Lăduncă. Deşi notificarea a fost depusă pe 23 septembrie, comisia din partea Enel a venit să verifice pagubele abia pe 5 octombrie, timp în care păgubiţii nu s-au putut atinge de nimic, pentru a nu compromite rezultatele anchetei.

PASUL URMĂTOR, INSTANŢA. Potrivit declaraţiilor Marianei Felea, după plecarea comisiei, locatarilor li s-a spus că vor primi un plic cu concluzia anchetei, cu care se vor putea prezenta la casieria Enel Năvodari pentru a fi despăgubiţi. „Dacă nu vom fi despăgubiţi, suntem hotărâţi să acţionăm în judecată Enel pentru a ne primi banii. Nu se poate ca într-o societate modernă să se întâmple aşa ceva”, a spus Mariana Felea. Reprezentanţii Biroului de presă din cadrul Enel România au declarat că, în urma sesizărilor primite din partea consumatorilor, o comisie de constatare a efectuat o verificare în teren şi a analizat, punctual, toate aspectele tehnice sesizate de clienţi. „Având în vedere particularităţile fiecărui caz în parte, toţi cei care au adresat o solicitare către Compania Enel vor primi un răspuns scris referitor la situaţia semnalată. Precizăm că incidentul respectiv a fost produs ca urmare a defectării unui manşon al liniei electrice subterane care alimenta acel bloc de locuinţe. Echipele Enel Distribuţie Dobrogea s-au deplasat cu operativitate la locul producerii incidentului, însă, având în vedere dificultatea operaţiunii de remediere a acestei defecţiuni produsă în subteran, realimentarea cu energie electrică a consumatorilor a putut fi reluată după circa 7 ore”, au declarat reprezentanţii Biroului de Presă Enel. Aceştia au adăugat că, în scopul preîntâmpinării unor astfel de incidente, Enel Distribuţie Dobrogea are în desfăşurare un amplu program de investiţii pe o perioadă de 5 ani, prin alocarea de fonduri totale de circa 700 milioane de euro pentru modernizarea reţelei în toate cele trei regiuni în care operează în sectorul de distribuţie a energiei electrice (Dobrogea, Banat, Muntenia).