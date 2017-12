Pagube materiale fără precedent

Asiguratorul german Munich Re a publicat un raport alarmant, potrivit căruia, catastrofele naturale care au avut loc în primul semestrul din 2011 au provocat pierderi economice de 191 miliarde de euro. Actualul record al pierderilor provocate de furia naturii, dat publicităţii de compania germană, îl depăşeşte pe cel din 2005, an în care au fost înregistrate pagube materiale de 158 de miliarde de euro. Raportul mai arată că acumularea unor catastrofe naturale deosebit de severe a făcut din 2011 un an al pagubelor materiale fără precedent.

Cele mai multe pagube au fost cauzate de cutremurul din Japonia, din 11 martie, urmat de tsunami. Pierderea semestrială în sectorul asigurărilor a fost stabilită, în aceste condiţii de catastrofă naturală, la 43,3 miliarde de euro, fiind de cinci ori mai mare decât media ultimilor zece ani. Primele semestre sunt în mod obişnuit mai puţin costisitoare decât următoarele, care sunt, adesea, afectate de uraganele din Atlanticul de Nord şi de taifunurile din Pacific. În total, au fost înregistrate 335 de catastrofe naturale în întreaga lume, în primul semestru al anului, faţă de 390, în medie, în aceeaşi perioadă din ultimii zece ani. Pierderile pricinuite de cutremurul şi valurile seismice din Japonia au fost estimate la 151 miliarde de euro. Pentru sectorul de asigurări, pierderile cauzate de această dublă catastrofă naturală au totalizat 21,6 miliarde de euro şi sunt socotite totuşi mai mici decât cele înregistrate în 2005, în Louisiana, în urma uraganului Katrina. Şi cutremurul din Noua Zeelandă a provocat pierderi de 14,3 miliarde de euro, sumă doar pe jumătate asigurată.

Catastrofele naturale au fost numeroase şi violente în primul semestru al acestui an, în special sub influenţa fenomenului climatic La Nina, care a creat perturbări climatice puternice, ce au provocat răcirea Oceanului Pacific în zona Tropicelor. Cu 1.600 de tornade înregistrate în primele şase luni ale anului, primul semestru din 2011 a bătut deja recordul la pagube, înregistrat în 2008, an în care, de asemenea, La Nina a făcut ravagii. Sudul şi centrul SUA au fost lovite de tornade deosebit de violente în aprilie şi mai. La începutul anului, Australia a fost victima unor inundaţii fără precedent, în urma ciclonului Yasi, care a iscat cea mai violentă furtună din ultimul secol.