Pahor vine astăzi la Constanţa

După ce a pus pe liber jumătate din lotul folosit în prima parte a campionatului, FC Farul se pregăteşte să reia pregătirile pentru returul Ligii I într-o formulă remaniată. Prima achiziţie, slovenul Jan Pahor, va sosi astăzi la Constanţa pentru a perfecta trecerea la gruparea de pe litoral. În vîrstă de 22 de ani, fundaşul central vine de la FK Koper, echipă la care a fost coleg cu actualul jucător al “rechinilor”, un alt sloven, Andrej Rastovac. “Contractul este deja parafat, dar mai trebuie să efectueze vizita medicală”, a explicat directorul executiv al constănţenilor, Dan Pîra. Fostul căpitan al naţionalei de tineret a Sloveniei va juca pentru FC Farul în următorii patru ani, urmînd să se lupte pentru un post de titular cu Florin Pătraşcu. Pahor este al treilea “stranier” care se va prezenta la pregătiri după Dejan Rusmir şi Dragan Gosic, care au sosit aseară.

La capitolul plecări, pe lîngă Florin Maxim şi Tibor Moldovan, deja antamaţi de FC Timişoara, respectiv FCM Tg. Mureş, gruparea de pe litoral l-ar putea pierde şi pe Lucian Pîrvu, dorit de Pandurii Tg.Jiu. Sosit în vară la Constanţa, mijlocaşul oltean nu a reuşit să se impună, prinzînd rar echipa pregătită de Ion Marin. “M-au întrebat cei de la Pandurii dacă mi-aş dori să merg la ei şi le-am răspuns pozitiv. Ar fi o şansă să joc mai mult şi, în plus, m-aş întoarce acasă. Urmează să se discute între conducerile celor două cluburi”, a declarat Pîrvu. “Am auzit de interesul Pandurilor pentru Pîrvu doar din presă, iar noi aşteptăm o ofertă scrisă pentru a începe negocierile. Am fost întrebaţi de mai multe echipe din prima ligă şi despre Marius Nae şi Florentin Cruceru, dar au fost doar vorbe”, a spus Pîra. Indiferent de ofertele primite, jucătorii puşi pe lista de transferuri vor trebui să se prezinte mîine, la ora 10.00, la Stadionul “Farul”, la reunirea lotului. La prima întîlnire din acest an vor fi prezenţi jucătorii împrumutaţi de constănţeni în liga secundă, Măţel, Larie, Pantelie şi Emil Nanu (FCM Delta Tulcea) şi Liviu Mihai II (CSM Ploieşti). Programul pregătit de Ion Marin pentru această săptămînă este destul de lejer, mizîndu-se pe readaptarea la efort. “Antrenamentele din această săptămînă le vom susţine pe plajă, urmînd ca de săptămîna viitoare să revenim la stadion”, a declarat “Săpăligă”.