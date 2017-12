Pâinea la ţest, „vedetă” de peste 2.000 de ani

Ieri, în faţa Teatrului de Vară din staţiunea Jupiter, s-a deschis cea de-a opta ediţie a Festivalului Tinereţii, care cuprinde, până pe 1 septembrie, concursuri de muzică şi dansuri populare. Potrivit directorului festivalului, Viorel Stoica, aceste concursuri au loc în fiecare seară, de la 20.30, iar intrarea este gratuită. Evenimentul este organizat de Asociaţia Culturală Daria’S şi Manifest Events, în parteneriat cu Primăria Mangalia, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Turismului, Asociaţia Litoral - Delta Dunării şi Direcţia Judeţeană de Agricultură (DJA) Constanţa. Anul acesta, în premieră, în cadrul festivalului este organizat şi un târg de produse culinare tradiţionale. Potrivit directorului DJA, Boris Parpală, la târg participă 12 producători din toate regiunile care gătesc, în faţa dvs, produsele specifice zonelor pe care le reprezintă. Vedeta târgului este, de departe, Floarea Vasile, singurul producător omologat de pâine la ţest. În vârstă de 62 de ani, ea vine din satul Plăviceni, comuna Scărişoara, judeţul Olt, şi a moştenit reţeta pâinii la ţest de la mama ei. „Majoritatea femeilor din sat s-au emancipat, nu prea mai păstrează tradiţia. Şi copiii mei mi-au făcut casa numai cu gresie şi faianţă, dar am ţinut mult la cuptorul din afara casei. A rămas intact”, povesteşte femeia. Ea spune că reţeta după care face pâinea are, pesemne, peste 2.000 de ani vechime. „Ţestul este un recipient din argilă, paie şi pleavă, în forma unei carapace de broască şi este moştenit din străbuni. Eu fac, o dată la două zile, câte trei pâini pentru familia mea. Se face din făină de grâu. Punem drojdie, apă caldă, sare, apoi stropim cu ou sau zeamă de roşii. Este foarte bună”, susţine Floarea Vasile. Din păcate, Floarea nu are posibilităţi să-şi mărească afacerea cu pâine la ţest, dar o pregăteşte ori de câte ori este solicitată, cu mare drag, chiar dacă munca la ea este dificilă. O pâine la ţest are 1,5 kilograme şi costă 15 lei.