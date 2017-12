Pâinea salvează Agricultura!

Ministrul desemnat al Agriculturii, conservatorul Daniel Constantin, afirmă că o reducere a TVA în domeniul panificaţiei, unde „evaziunea fiscală este de 60%”, ar putea „scoate la suprafaţă sute de milioane de euro”, necesare pentru îmbunătăţirea sectorului agricol şi pentru alte investiţii. În plus, el a precizat că propunerea de aducere a TVA-ului la 9% în cazul alimentelor de bază este un angajament discutat de foarte mult timp şi se va stabili, în colaborare cu Ministerul de Finanţe, când va fi introdusă. „Eu am vrut să dăm un exemplu în zona de panificaţie în acest an, chiar dacă suntem sub presiunea păstrării în ţinta de deficit. Acolo, din păcate (în domeniul panificaţiei, n.r.), evaziunea fiscală este de 60%, iar printr-un TVA redus putem scoate la suprafaţă sute de milioane de euro care sunt necesare în momentul de faţă pentru îmbunătăţirea sectorului agricol, dar şi pentru alte investiţii pe care vrem să le facem în economia naţională. Este o prioritate pe care o avem”, a afirmat Constantin. Liderul PC a adăugat că va propune Comisiei Europene şi un proiect de alocare de fonduri structurale pentru sistemul de irigaţii din România. „Solicitarea noastră va fi ca, din alocarea financiară pe anii 2014-2020, două sau trei miliarde de euro să revină sectorului de irigaţii, să punem în valoare potenţialul agricol”, a subliniat ministrul desemnat. Vineri, premierul Victor Ponta a afirmat că măsura reducerii TVA este necesară şi că aceasta se va regăsi, cel mai târziu, în proiectul bugetului de stat pe 2013. Liderul senatorilor PSD, Ilie Sârbu, a declarat, la rândul său, că proiectul de reducere a TVA-ului la pâine la 9% este un lucru bun, dar depinde de ceea ce va spune ministrul Finanţelor, Florin Georgescu. Social-democratul a adăugat că astfel se mişcă economia şi ajută producătorii. Ministrul demis al Agriculturii, Stelian Fuia, apreciază însă că o eventuală reducere a TVA poate avea ca efect diminuarea evaziunii, dar în niciun caz nu va duce la scăderea preţului la raft. Şi preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a declarat, tot vineri, că ideea reducerii TVA la alimentele de bază este foarte bună în perioada următoare. „Este un punct de vedere care trebuie luat cu mare rezervă pentru că, nefiind în zona de contabilitate a Guvernului, mi-e uşor să vorbesc”, a precizat liderul social-democrat.