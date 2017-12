Pâinea se va scumpi cu 15%

Producătorii de grâu au dublat preţurile în acest an, situaţie care a creat un blocaj pe piaţă şi a scumpit făina cu 40% în ultima săptămână, astfel că pâinea va costa cu aproximativ 15% mai mult până la finele lui august, a declarat preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase (Rompan), Aurel Popescu. \"Preţul făinii a crescut în ultima săptămână cu circa 40%, de la 750 de lei pe tonă la 1.050 de lei. Pentru un kilogram de pâine sunt necesare 750 de grame de făină şi, pe măsură ce făina scumpă va ajunge în brutării, preţul pâinii va creşte. Părerea mea este că majorarea va avea loc în valuri, iar până la sfârşitul lunii august pâinea se va scumpi cu circa 15%\", spune Popescu. Conform acestuia, dublarea preţului este cauzată de blocajul care s-a produs în ultima lună pe piaţa de panificaţie. Firmele de panificaţie nu şi-au făcut stocuri anul trecut şi au aşteptat producţia din acest an, iar producătorii încearcă să speculeze momentul dificil de pe pieţele internaţionale, refuzând să vândă grâul mai ieftin. În ultima perioadă, preţul grâului a continuat să crească la bursele din Europa şi Statele Unite, ca urmare a scăderii recoltei în zona Mării Negre şi a estimărilor sub aşteptări ale autorităţilor americane privind producţia la nivel mondial. Grâul pentru panificaţie cu livrare în noiembrie era cotat vineri la bursa Euronext în creştere cu 1,53%, la 216,25 euro pe tonă. În aceeaşi zi, la bursa din Chicago, cotaţia grâului cu livrare în septembrie a urcat cu 1,44%, după un avans de 2% înregistrat joi.