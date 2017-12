Pakistanul acuză India că a pătruns ilegal în spaţiul său aerian

Oficialii de la Islamabad au anunţat că avioane militare indiene au încălcat sîmbătă, accidental, spaţiul său aerian, pe fondul relaţiilor tensionate dintre cele două ţări după atentatele de la Bombay. Televiziunea pakistaneză a precizat că aparatele de zbor indiene au survolat partea pakistaneză a Kashmirului şi oraşul Lahore din est, iar forţele aeriene pakistaneze au anunţat că avioanele au fost respinse de sistemul lor de apărare antiaeriană. La rîndul său, India a dezminţit duminică informaţiile conform cărora avioane militare indiene ar fi pătruns ilegal în spaţiul aerian pakistanez.

Tensiunea dintre cele două ţări vecine este în creştere, mai ales că oficialii de la Islamabad apreciază că anumiţi oficiali indieni se servesc de Pakistan ca de „un ţap ispăşitor acuzându-l că este epicentrul terorismului”. Joi, premierul indian Manmohan Singh declara în faţa Parlamentului de la New Delhi: „Trebuie să trezim comunitatea internaţională pentru ca ea să se ocupe de terorismul al cărui epicentru este situat în Pakistan”. În replică, ministrul pakistanez al Afacerilor Externe, Shah Mehmood Qureshi, a precizat că ţara sa aşteaptă în continuare dovez din partea Indiei referitoare la implicarea Pakistanului în atentatele din Bombay. Astfel de dovezi s-ar putea însă să nu mai întîrzie mult. Marina indiană a anunţat că a capturat 23 de piraţi somalezi şi yemeniţi care atacaseră o navă comercială, sîmbătă, în Golful Aden. O navă de război indiană a trimis comandourile sale în elicoptere spre MV Gibe, o navă sub pavilion etiopian, după ce a primit un apel de urgenţă ce indica faptul că aceasta fusese atacată de alte două ambarcaţiuni. Şi poliţia britanică ar putea cere Pakistanului să audieze orice suspect în cazul atacurilor din Bombay, în care un britanic a fost ucis. Înainte de a părăsi New Delhi, premierul britanic Gordon Brown a declarat că gruparea islamistă pakistaneză Lashkar-e-Taiba a comis atacurile soldate cu 163 de morţi, aşa cum susţine Guvernul indian. Singurul supravieţuitor al comandoului de zece atacatori, arestat la Bombay, ar fi mărturisit că este pakistanez şi face parte din această grupare.

Premierul britanic a sosit duminică la Islamabad de la New Delhi, pentru a încerca să detensioneze criza dintre India şi Pakistan declanşată de atacurile de la Bombay. Gordon Brown a calificat Pakistanul drept un refugiu al teroriştilor care plănuiesc atacuri în Marea Britanie, dezvăluind că aproximativ trei sferturi din cele mai avansate comploturi monitorizate de MI5 au legături cu această ţară, afirmaţie care a tensionat vizita sa. Premierul Brown i-a cerut preşedintelui Ali Asif Zardari să îmbunătăţească activitatea Guvernului său pentru a împiedica reţeaua al-Qaida şi alte grupări din zona de frontieră cu Afganistanul. Gordon Brown a mai promis duminică circa şapte milioane de euro Pakistanului pentru combaterea terorismului. Serviciul de securitate britanic este la curent cu circa 30 de comploturi, sugerînd că cel puţin 21 dintre acestea au legături cu grupări pakistaneze.