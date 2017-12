Paleologu visează la preşedinţia PDL

Deputatul democrat liberal Theodor Paleologu consideră că va fi marele câştigător al Convenţiei Naţionale a PDL, care va avea loc pe 14 mai. „Cine nu are nimic de pierdut are totul de câştigat, iar în cazul meu orice vot în plus este o mare victorie”, a declarat Paleologu. Deputatul democrat liberal consideră că PDL poate recupera încrederea pierdută, având în vedere linia strategică pe care a propus-o. În opinia sa, PDL poate recâştiga încrederea în electorat, în special în zona liberală, în zona de dreapta. Moţiunea promovată de deputatul democrat liberal Theodor Paleologu se bazează în special pe politici urbane, dar şi din alte domenii. “Aceste domenii se referă la cercetare, inovare, implicarea economiei în cercetare, cultură şi educaţie, industriile culturale, patrimoniu, domenii care pot fi puse împreună, sub o umbrelă comună, pentru a fi finanţate altfel, mai generos, de către stat”, a precizat Theodor Paleologu.