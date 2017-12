Pământul, sufocat de poluare

Înecat de poluarea masivă din ultimele decenii, Pământul se chinuie să respire, iar așa-zisele eforturi depuse de țările dezvoltate pentru a reduce emisiile de carbon în atmosferă prin semnarea Acordului de la Paris nu dau rezultate. Avertismenul a venit de la Erik Solheim, cel mai înalt oficial al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (PNUE), un organism afiliat ONU care publică în fiecare an un raport referitor la activitățile din domeniul climei planetare. "Angajamentele actuale ale statelor abia acoperă o treime din reducerile de emisii necesare, provocând astfel un decalaj periculos. Guvernele, sectorul privat, societatea civilă trebuie să acopere acest decalaj catastrofal. La un an după intrarea în vigoare a Acordului pentru climă de la Paris, suntem departe de a face ceea ce trebuie făcut pentru a proteja sute de milioane de persoane de o viață mizeră", a declarat acesta, anunțând mari schimbări ale climei, care duc la înmulțirea valurilor de caniculă, inundațiilor și super-uraganelor. "Acordul de la Paris a impulsionat acțiunea climatică, însă această dinamică a rămas în mod clar fără suflu", a adăugat ministrul costarican Edgar Guttierez Espeleta, președintele din 2017 al consiliului de administrație al acestei organizații (UN Environment Assembly).

Potrivit raportului PNUE, care reprezintă o sinteză a celor mai recente studii științifice, trebuie în același timp să fie accelerate acțiunile pe termen scurt și să fie întărită ambiția pe termen lung. Toate țările sunt vizate, în special cele din G20, care generează împreună trei sferturi din totalul emisiilor mondiale de gaze cu efect de seră. Revizuirea angajamentelor naționale, prevăzută pentru anul 2020 în virtutea Acordului de la Paris, va fi ultima ocazie pentru a găsi traiectoria corectă pentru 2030, altfel, este extrem de improbabil ca ritmul de creștere a temperaturii de pe Terra să rămână sub pragul de 2°C. În actualul format, angajamentele de reducere a emisiilor la orizontul anilor 2025 sau 2030, prezentate voluntar de către statele participante, vor face temperatura globală să crească cu mai mult de 3°C până în anul 2100.

VIITORUL SUNĂ SUMBRU

Pentru a nu depăși pragul de 2°C, omenirea ar trebui să emită cel mult 41,8 gigatone de CO2 în 2030, însă anul trecut această cantitate a fost de 51,9 gigatone. Din 2014, emisiile de CO2 provenind din carburanți fosili s-au stabilizat, în special grație Chinei, care a decis să utilizeze mai puțin arderile de cărbune, dar retragerea SUA din cadrul Acordului de la Paris va destabiliza din nou situația. Soluțiile propuse de PNUE ar fi renovarea clădirilor, reîmpăduririle, energiile regenerabile, transporturile economice și închiderea progresivă a termocentralelor. În plus, trebuie să se acționeze și în cadrul mediului de afaceri, cele mai poluante 100 de companii private din lume generând împreună un sfert din totalul emisiilor. "PNUE încearcă să își păstreze o viziune optimistă, deși viitorul pare sumbru. Acesta este cel de-al optulea raport și în fiecare an concluzia este aceeași: trebuie acționat de urgență, mijloace accesibile sunt la dispoziția noastră. Dar, în detalii, textul este mai degrabă sumbru în acest an", a tras un semnal de alarmă climatologul Glen Peters, cercetător la Centrul de cercetare Cicero din Oslo.