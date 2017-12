Pamela Anderson comite o gafă vestimentară

Starleta canadiană Pamela Anderson este obişnuită nu numai să îşi arate nurii, dar pare să fi devenit şi o obişnuită a emisiunilor de dans gen concurs. Duminică, fostul fotomodel şi vedetă Playboy a apărut în emisiunea „Dancing on Ice”, unde a patinat alături de partenerul ei, prezentatorul Matt Evers. Fostul star din serialul „Baywatch” a avut dificultăţi în a-şi executa exerciţiul, fiind clar că experienţa ei pe gheaţă era destul de redusă. În plus, Pamela Anderson a avut probleme legate de rochia pe care a îmbrăcat-o, care nu a putut pur şi simplă să-i acopere sânii. Din cauza acestor probleme, Pamela Anderson a fost eliminată din competiţie, după chiar prima seară. „Îmi pare rău. A fost distractiv să pot învăţa să patinez mai bine. Îmi pare rău, Matt. M-am împiedicat, am căzut, iar sânii mi-au ieşit pe afară”, a declarat actriţa de 44 de ani, după eliminare.