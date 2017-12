Pamela Anderson, invitată la Oxford

Actriţa canadiană Pamela Anderson a discutat cu studenţii Universităţii Oxford din Marea Britanie, despre subiecte precum vegetarianism, ecologie şi morală. Actriţa canadiană a fost prezentă la această reuniune în urma unei invitaţii primite de la Oxford Union, o organizaţie studenţească specializată pe organizarea unor dezbateri pe teme diverse. Înainte de începerea discuţiilor, Pamela Anderson le-a prezentat studenţilor din aula Universităţii Oxford o înregistrare video folosită în campaniile pentru drepturile animalelor. În vârstă de 43 de ani, actriţa canadiană a discutat cu studenţii britanici o serie de subiecte legate de ecologie şi moralitate. A fost însoţită la această dezbatere de Dan Matthews, unul dintre coordonatorii de proiecte din cadrul organizaţiei People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).

Pamela Anderson, care este vegetariană încă din adolescenţă, a mărturisit că această chestiune este una de maximă importanţă pentru ea. ”Am avut o discuţie frumoasă şi a fost minunat. Am vorbit despre cele mai uşoare metode care te ajută să devii vegetarian. Cred că discuţia a avut un efect puternic asupra publicului”, a declarat actriţa canadiană.