Pamela Anderson, pe ultima copertă nud a revistei ”Playboy”

Pamela Anderson va fi ultima femeie care va poza nud pentru revista ”Playboy”, punând astfel capăt unei tradiţii de peste 60 de ani, în timpul căreia o serie de femei celebre, precum Madonna, Cindy Crawford şi Kim Kardashian, au apărut goale pe coperta acestei publicaţii pentru bărbaţi. Editorii revistei au anunţat joi că vedeta serialului ”Baywatch”, ajunsă între timp la 48 de ani, va apărea nud pe coperta numărului din ianuarie - februarie 2016, care va ajunge la standurile de presă pe 11 decembrie. Starleta canadiană este, totodată, protagonista unui pictorial de 12 pagini şi a unui interviu realizat de actorul James Franco, care vor fi publicate în paginile revistei.

Revista „Playboy”, înfiinţată în 1953, de Hugh Hefner, a anunţat în octombrie că va renunţa la publicarea fotografiilor nud, considerând că acestea au devenit... învechite, din cauza cantităţii uriaşe de pornografie care este distribuită gratuit pe internet. Tirajul revistei ”Playboy” a scăzut de la 5,6 milioane de numere în 1975 la aproximativ 800.000 de numere în prezent. Noul număr al revistei ”Playboy” reprezintă cea de-a 14-a apariţie nud a starletei Pamela Anderson, începând din 1989, pe coperta acestei publicaţii - mai mult decât oricare altă celebritate. Actriţa şi modelul canadian spune că s-a consultat cu fiii ei, Brandon, în vârstă de 19 ani, şi Dylan, de 17 ani, înainte de a accepta această ofertă. ”În ultimii ani, băieţii au fost tachinaţi, s-au făcut glume pe seama lor şi au existat nişte bătăi cu colegii lor de la şcoală, din cauza mamei lor”, a adăugat vedeta canadiană. De această dată, fiii ei au încurajat-o să accepte oferta revistei ”Playboy”. Pamela Anderson a spus, de asemenea, că a realizat deja cea mai mare parte a fotografiilor ce vor fi incluse în noul număr al revistei.

”Playboy” a avut-o pe celebra Marilyn Monroe pe coperta numărului său de debut, publicat în 1953, care a inclus un pictorial nud al celebrei actriţe hollywoodiene, publicat la mijlocul revistei. Însă acele fotografii au fost cumpărate de Hugh Hefner de la un editor care realiza calendare, iar Marilyn Monroe nu a pozat, practic, niciodată nud pentru revista ”Playboy”. Editorii revistei spun că, începând cu numărul pe luna martie 2016, publicaţia va avea un nou design şi un nou format, care va include interviuri, materiale de ficţiune şi articole ample. Revista va continua să publice... pictoriale sexy şi seducătoare, inclusiv cu unele dintre celebrele sale Playmates, dar acele fotografii nu vor mai fi nud.

Pamela Anderson este actriţă şi fotomodel, fiind cunoscută în special pentru rolurile din serialele de televiziune ”Meşterul casei”, ”Salvamarii / Baywatch” şi ”V.I.P.”. Cariera ei a urmat o curbă ascendentă după ce a fost desemnată playmate-ul lunii februarie 1990 de editorii revistei ”Playboy”. Pamela Anderson este de foarte mult timp o susţinătoare a mai multor organizaţii caritabile, a unor fundaţii ecologiste şi a unor asociaţii de protejare a animalelor sălbatice, precum People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).

