Pamela Anderson vrea să devină ambasadoare ONU

Actriţa Pamela Anderson vrea să devină ambasadoare a bunăvoinţei pentru Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU). Starul din “Baywatch”, care este deja implicat în campanii ale organizaţiei pentru apărarea drepturilor animalelor PETA, îşi doreşte să fie Ambasadoare a Bunăvoinţei pentru ONU, deoarece astfel s-ar putea folosi de celebritatea sa pentru a-i ajuta pe cei nevoiaşi. „Una din aspiraţiile mele, de când am început să lucrez în acest domeniu, a fost să devin ambasadoare a bunăvoinţei pentru ONU. Mereu am crezut că asemenea gesturi sunt un element romantic al vieţii de vedetă, încă de pe vremea lui Audrey Hepburn”, a declarat aceasta. „Mereu am inclus problemele sociale în discursul meu, în orice ţară aş fi fost şi indiferent cât de trivială ar părea meseria mea. Folosesc posibilităţile şi oportunităţile cu care sunt binecuvântată ca să atrag atenţia asupra unor asemenea situaţii, ceea ce mă face să mă simt grozav. Într-un fel, asemenea lucruri dau un sens unic carierei mele”, a mai adaăugat Pamela Anderson.

Actriţa a mai spus că are foarte multe păreri asupra mai multor lucruri care se petrec în lume, dar nimeni nu o întreabă despre aşa ceva. “Dacă mi-aş putea lua singură interviu, mi-aş pune întrebările pe care nimeni nu mi le pune - să îmi spun părerea despre politică, despre artă, despre cultură, despre scriitorii care îmi plac, teme globale faţă de care am păreri foarte puternice. Va veni şi vremea aceea”, a adăugat actriţa, în vârstă de 43 de ani.