Pamfile şi fostul iubit „adormeau ca fraţii“

După ce a păşit „pe cai mari” în showbiz, printr-un pictorial „Playboy“ alături de primarul Constanţei, Radu Mazăre, în urmă cu mai bine de un an, fotomodelul Mădălina Pamfile a devenit o „devoratoare de fotbalişti”, pe care i-a schimbat ca pe lenjeria intimă. Relaţia din ultimele şase luni cu fotbalistul Claudiu Belu părea să aibă o doză serioasă de stabilitate până zilele acestea, când Mădălina a anunţat că se desparte şi de el. „Noi, până acum, am avut doar mici divergenţe, dar niciodată nu s-a pus problema de o despărţire până la momentul actual, când am realizat că e mai bine să luăm o pauză să ne gândim ce vrem cu adevărat şi ce simţim unul pentru altul”, a mărturisit Pamfile.

Se pare că meciurile şi cantonamentele sportivului ar sta la baza „răcirii” relaţiei dintre cei doi, care nu prea mai aveau timp să se... iubească. „El are o meserie care nu-i permite să pună chiar aşa mult accent pe viaţa intimă, pe viaţa asta sexuală… nu ştiu cum să-i zic. Am preferat să ieşim la o cafea, să bem un suc şi totuşi să adormim aşa, ca fraţii, cum s-ar spune, pentru că a doua zi avea antrenament de dimineaţă”, a mărturisit, cu nonşalanţă, fotomodelul.