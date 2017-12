„Până acum un an nu cântam decât...acasă!”

Pentru Alexandra Stan, simpatica solistă cunoscută constănţenilor din emisiunea „Mamaia caută o vedetă”, difuzată la Tv Neptun, noul an înseamnă consacrarea pe piaţa muzicală, alături de cei de la Maan Studio, Marcel Prodan şi Andrei Nemirschi, cu care a semnat deja un contract. Producătorii susţin că tânăra solistă, în vârstă de 20 ani, are două atu-uri puternice: o voce şi o imagine de invidiat. Fire optimistă, constănţeanca este studentă în anul II la Facultatea de Management, din cadrul Universităţii „Andrei Şaguna”, iar recent a lansat primul ei videoclip. Pelicula ilustrează cel de-al doilea său single lansat, intitulat „Lollipop”, iar rezultatul pe piaţă a fost unul îmbucurător, motiv pentru care mulţi văd deja în Alexandra o speranţă a noului an pe piaţa muzicală românească.

Reporter (Rep.): Ce anume te-a determinat să urmezi această carieră?

Alexandra Stan (AS): Punctul de plecare al carierei mele nu a fost Festivalul de la Mamaia, ci emisiunea de la Tv Neptun, intitulată „Mamaia caută o vedetă”. După participarea la competiţia televizată am primit foarte multe oferte şi am ales-o pe cea mai bună, alături de Marcel Prodan şi Andrei Nemirschi. Am semnat un contract pe cinci ani cu aceştia. Până acum un an nu am avut niciodată posibilitatea să cânt la vreun festival sau să înregistrez ceva. Muzica este ceva foarte frumos pentru mine şi, mai nou, în România, cam numai asta se face. Am cântat şi în Club Two, a fost tot o prima experienţă de acest gen şi a fost foarte frumos. La „Mamaia caută o vedetă” am intrat în finală, iar ulterior, alături de câştigătoarea competiţiei televizate, am fost invitată să particip la festivalul de la Mamaia.

Rep.: Care a fost ideea videoclipului?

AS: Filmările au durat o zi iar montajul a durat două săptămâni. Este un clip de imagine, în ton cu piesa, foarte vesel. Este foarte obositoare munca pe platoul de filmare dar este foarte frumos sentimentul pe care îl încerci când vezi munca depusă transformată în satisfacţie. Încă nu ştiu dacă dansatoarele care apar în materialul video vor rămâne alături de mine, dar referitor la ideea clipului, ne-am propus să ne axăm pe o piesă de club, să prezentăm aerul acesta tineresc, de „fetiţe dulci”.

Rep.: Cu ce vine noul an pentru Alexandra Stan?

AS: Suntem în euforia sărbătorilor şi a începutului de carieră, este foarte frumos. Deocamdată avem planuri de „viitor apropiat” pentru că, aşa cum am mai zis, deja ne aşteaptă cinci ani frumoşi împreună. De sărbătorile de iarnă avem programate concerte în ţară dar sperăm să cântăm şi în Constanţa, aşteptăm oferte. În 2010 vrem să lansăm un nou album. Avem deja pregătite cinci piese şi tot ce pot să spun este că fiecare este foarte diferită una de cealaltă. Merg pe conceptul de club. Titlul primului meu album încă nu l-am stabilit, probabil „Show me the way”, ca prima melodie, dar nu este nimic sigur. Albumul va conţine în jur de 12 piese. Încercăm să punem cele mai bune idei în practică iar prin august sperăm să fie gata de lansare.