„Până când ne vom revedea”, emoții și lecții de viață

18 copii și adolescenți din comuna Corbu, cu diagnostice de boli cronice și dizabilități care includ handicap, având vârste cuprinse între 7 și 17 ani, au demonstrat că, pentru ei, la fel de important ca mesajul care se afla pe frontispiciul templului lui Apollo din Delphi, „Cunoaște-te pe tine însuți!”, este și îndemnul „Acceptă-te pe tine însuți!”. Așa s-a născut spectacolul „Până când ne vom revedea”, la realizarea căruia au contribuit copiii, în cadrul proiectului „Vreau să-ți spun povestea mea”, implementat de Biroul Zonal Constanța al World Vision România, în parteneriat cu Asociația Civicum Voluntaris. Spectacolul a fost prezentat vineri, pe scena Teatrului pentru Copii și Tineret „Căluțul de mare”, într-o sală plină, din care, la final, au răzbătut ropote de aplauze sincere. Protagoniști ai spectacolului au fost șase copii din cei 18, un voluntar, actorii Teatrului „Căluțul de mare”, Daniela Manolache și Grațian Prisăcariu, respectiv coregrafa Geta Răvdan, care au emoționat până la lacrimi publicul cu poveștile lor contopite. Punctul de plecare al spectacolului a fost o poveste de dragoste, unde cei doi actori profesioniști au jucat rolul povestitorilor, demonstrându-și, totodată, abilitățile de dansatori, alături de balerina Geta Răvdan.

LECȚII PENTRU CEI MARI ȘI CEI MICI Dincolo de cuvinte, piesa „Până când ne vom revedea” are un mesaj profund, care învăluie spectacolul de la prima până la ultima replică. Trăiește-ți viața, iubește, cunoaște-te și acceptă-te pe tine însuți sunt mesajele pe care copiii și adolescenții, ajutați de actorii profesioniști, le-au transmis celor care au vrut să le „asculte” povestea.

„A fost o experiență inedită. Din poveștile realizate de copii am ales patru, care au constituit punctul de plecare al acestui spectacol în care au regăsit bucăți din povești, pentru că le-am schimbat, pentru a le da o formă și o nuanță. A fost mai greu la început, până ne-am cunoscut, deoarece ei nu au urcat pe scenă niciodată. Am început prin simple exerciții de improvizație și jocuri, pentru a se cunoaște între ei și pentru ca eu să-i cunosc. Apoi am început să rescriu scenariul, în funcție de posibilitățile lor. Poveștile au fost foarte simple, dar le-am ales pe cele care aveau mesaj”, a spus actorul Teatrului „Căluțul de mare” Tiberiu Roșu, cel care a scris scenariul și a pus în scenă spectacolul.

INSPIRAȚI DE „LUMEA CELOR CARE NU CUVÂNTĂ” În cadrul proiectului, cei 18 copii și adolescenți au făcut o vizită la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Apoi, inspirați de „lumea celor care nu cuvântă”, ei au scris o poveste având ca personaj principal un animal, pe care l-au considerat reprezentativ pentru personalitatea lor. Toți participanții în proiect au scris povești sensibile, însă doar patru dintre ele au stat la baza scenariului pe care l-a scris actorul Tiberiu Roșu.

„Este un proiect mai ieșit din tipare, deoarece ne-am gândit nu doar la recuperarea copiilor cu dizabilități, ci și la socializarea lor și cunoașterea poveștii lor de viață”, a spus managerul de proiect în cadrul World Vision Constanța, Gabriela Carp. „Ca actor și ca păpușar, întotdeauna am emoții când urc pe scenă. Fac parte din actul creativ. Copiii aceștia au realizat o muncă titanică, au început cu timiditate, dar apoi au reușit să treacă toate pragurile psihologice. Acestor copii le transmit să fie puternici, deoarece sunt unici în felul lor”, a spus actorul Grațian Prisăcariu.

Proiectul „Vreau să-ți spun povestea mea” a fost sprijinit de Fundația pentru Comunitate și MOL România, prin programul MOL pentru Sănătatea Copiilor.