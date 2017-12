„Pana de automobil”, primul succes al regizorului Sorin Militaru la Teatrul de Stat Constanţa

Cea mai recentă producţie a Teatrului de Stat Constanţa, „Pana de automobil”, de Friedrich Durrenmatt, a avut, duminică seară, premiera oficială, în prezenţa unei audienţe numeroase, care s-a aflat chiar în… inima spectacolului. Montare inedită, care aduce publicul pe scenă, aproape de actori, oferind spectatorilor posibilitatea de a savura fiecare replică, fiecare idee, fiecare gest al artiştilor, piesa poate fi considerată un prim succes al regizorului Sorin Militaru la Constanţa. Timp de aproape două ore, spectacolul a ţinut publicul în suspans pînă la final, pentru că „Pana de automobil” este o piesă cu un mesaj puternic, despre dreptate, justiţie, vinovăţie şi asumarea ei, susţinut de o echipă de actori valoroşi ai teatrului constănţean. Fără îndoială, piesa nu a lăsat indiferent pe niciunul dintre spectatori, problemele pe care le pune această nouă producţie a Teatrului de Stat Constanţa, realizată după nuvela lui Durrenmatt, fiind aspecte de viaţă, cu care fiecare se poate confrunta, la un moment dat. Coşmarul unui vinovat - personajul Traps, interpretat de inegalabilul actor Iulian Enache - se încheie doar atunci cînd acesta decide să îşi asume trădarea (premeditarea morţii patronului său), în faţa unei instanţe care poate fi văzută, de fapt, drept propria sa conştiinţă.

Din distribuţie fac parte nume de o certă valoare, precum: Iulian Enache - Traps, Eugen Mazilu - Kummer, Lucian Iancu - Zorn, Mihai Sorin Vasilescu - Pilet, Lana Moscaliuc - Povestitorul, Marian Adochiţei - Simone, Alexandru Mereuţă - Judecătorul şi Pavel Bîrsan - Victima. Publicul este introdus într-o lume ciudată, la graniţa dintre fantastic şi real, prin intermediul naratorului, rol interpretat de o tînără actriţă a teatrului, dar extrem de talentată, Lana Moscaliuc. Sub indicaţiile regizorale ale lui Sorin Militaru, actorii reuşesc să recreeze, cu talent, atmosfera apăsătoare din textul lui Durrenmatt, aceştia redînd în mod excepţional, prin secvenţe de fantastic şi umor negru, cum ar fi scena mesei copioase servite de Simone, neliniştea acuzatului şi anticipînd, totodată, deznodămîntul tragic. Dacă din generaţia actorilor cu experienţă din distribuţie este greu de nominalizat cineva, Lucian Iancu - în rolul procurorului, Mihai Sorin Vasilescu – călăul, Iulian Enache – acuzatul, Alexandru Mereuţă – judecătorul sau Eugen Mazilu – avocatul apărării făcînd nişte roluri memorabile, nici în cazul celor doi exponenţi ai tinerei generaţii, Lana Moscaliuc şi Marian Adochiţei, lucrurile nu stau altfel. Cei doi fac roluri in travesti, destul de dificile şi se descurcă de minune, fiind aplaudaţi de public la scenă deschisă. În rolul guvernantei Simone, Marian Adochiţei a spus, imediat după spectacol, că a reuşit să intre în pielea personajului după mai multe repetiţii. „Nu a fost chiar greu, cred că mi s-ar fi părut mai complicat să îmi schimb vocea şi atunci... am lăsat-o aşa. În rest, sînt înconjurat de femei tot timpul şi învăţ de la ele. Am avut şi o coregrafie extraordinară, am lucrat cu Andras Lorant”, a mărturisit Adochiţei. Acesta a spus şi „povestea” rolului său, petrecută în urmă cu cîteva luni: „Eram în drum spre Franţa, într-un turneu cu actorii, iar Sorin Militaru a venit la mine şi mi-a propus să citesc piesa. Am citit-o şi mi-a plăcut foarte mult, dar nicio clipă nu m-am gîndit că aş putea juca rolul mademoiselle Simone. Iniţial, eu mă gîndeam la un rol bărbătesc, apoi, regizorul mi-a zis că o să joc rolul naratorului, jucat acum de Lana, iar Lana, probabil că urma să joace rolul Simone. După ce s-a mai gîndit, Sorin Militaru a spus că poate facem... invers şi eu am zis: ”.

Regizorul Sorin Militaru: „Vreau să chem la teatru publicul tînăr şi pe cei care aşteaptă de la teatru mai mult decît nişte comedii simple”

La finalul spectacolului, actorii şi regizorul au fost aplaudaţi îndelung de spectatorii prezenţi la premieră. Regizorul Sorin Militaru, director general adjunct al Teatrului de Stat Constanţa, a mărturisit, imediat după premieră, că nu a fost în sală deoarece „nu am ce face în sală, pentru că eu trăiesc fiecare moment mai mult şi nu vreau să deranjez publicul”. Acesta a adăugat: „Am dorit să aduc public pe scenă ca să fie în inima spectacolului. Aţi văzut că nu este un spectacol cu multe intrări, cu multe ieşiri, cu multe acţiuni, ci este ceva foarte static şi interiorizat şi este foarte important ca fiecare reacţie a actorului să fie văzută de public”. Referitor la segmentul de public căruia consideră că i se adresează această piesă, Sorin Militaru a menţionat: „Eu aş vrea să fie un spectacol pentru publicul care nu a prea fost, pînă acum, pe la teatru. Vreau să chem înapoi la teatru publicul tînăr şi pe cei care aşteaptă de la teatru mai mult decît nişte comedii simple. Îmi doresc ca publicul să devină din ce în ce mai implicat în teatru şi să vadă spectacolele nu numai ca divertisment, ci şi ca pe nişte evenimente care pun probleme de viaţă. Romanul pe care eu l-am dramatizat, împreună cu Mihaela Michailov, aduce în atenţie o lume foarte specială, foarte psihologică, în care ies la suprafaţă adevăruri pe care mulţi vor să le uite. De exemplu, personajul Traps, deşi a făcut o crimă, într-un fel sau altul, a încercat să uite această etapă a vieţii lui şi din această cauză, în interiorul acestei lumi, în această casă, este forţat, cumva, să îşi aducă aminte viaţa trecută şi să ia singur o decizie. Cînd am făcut cu actorii prima repetiţie, am zis că poate că acest proces este, practic, o închipuire a minţii lui, un coşmar al lui în care ies la suprafaţă gîndurile lui ascunse. Eu îmi doresc să fie un spectacol important al teatrului, care să aducă oamenii de la Bucureşti aici, pentru a-l vedea, care să creeze vîlvă”.

Scenografia spectacolului îi aparţine Sandei Mitache, coregrafia - lui Andras Lorant, muzica poartă semnătura lui Vlaicu Golcea, iar regia tehnică este realizată de Gelu Ciobanu. Următoarele reprezentaţii cu spectacolul „Pana de automobil” vor avea loc în zilele de vineri şi sîmbătă, cu începere de la ora 19.00, la sala Teatrului de Stat Constanţa.