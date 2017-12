Până în 2060 vom fi mai puţini cu 7 milioane

17:06:00 / 11 Iulie 2014

romanii pe cale de disparitie

Nu alocatia e principala vina, ce Dragusanca, Pestrita, Adam si alte dive nu fac copii din cauza alocatiei, tinerii nu mai vor sa faca copii, altele nu pot, cei mai multi se casatoresc la 35-40 de ani, si abia apuca sa faca unul, daca il fac pe al doilea sant ca niste bunici, nu e constiinta nationala, nu e educatie, parca etiopienii sau nigerienii au alocatii, dar astia ca si tiganii se casatoresc la 14 ani si la 16 ani fac primul puradeu, si daca inmultim tot asa vedem ca se inpuiesc ca sobolanii. Si la inmultirea populatiei tot in comunism am avut cele mai mari cresteri, acum santem in continua descrestere.