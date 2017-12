Până la deblocarea proiectului european

Primăria oraşului Hârşova lucrează în această perioadă la repararea străzilor din oraş. În mod normal, acum ar fi trebuit să vorbim despre implementarea unui proiect din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI), care aştepta doar o semnătură de la Ministerul Dezvoltării. „Din păcate, programul a fost oprit din cauza problemelor politice. Am avut o serie de discuţii cu reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) pentru a vedea când va fi semnat proiectul pentru a putea demara procedurile de licitaţie. Am înţeles că se fac o serie de analize ale întregului program, pentru că banii fuseseră direcţionaţi cu precădere către primăriile PDL. Sperăm ca până la toamnă să fie deblocat programul pentru că avem nevoie de acei bani pentru dezvoltarea infrastructurii”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag. El a precizat că, până când programul va intra în faza de implementare, de la bugetul local au fost alocate fonduri pentru repararea unor străzi şi asfaltarea unor parcări. \"Continuăm tradiţia din anii trecuţi, adică să folosim forţă de lucru proprie pentru diferitele proiecte de la nivelul oraşului. Metoda s-a dovedit a fi eficientă din punct de vedere financiar, având în vedere costurile reduse. Anul trecut am asfaltat cu oamenii din oraş toate parcările blocurilor. În prezent, la nivelul oraşului, se execută lucrări de refacere a bordurilor şi de reparare a unor străzi. Am comandat deja asfaltul necesar de la staţia Cuza Vodă, asfalt cu care vom face toate lucrările pe care ni le-am propus. Am avut o serie de probleme în ceea ce priveşte contractele, dar pe care le-am remediat, astfel că putem trece la treabă\", a spus primarul. El a mai spus că în ajutor a venit şi Consiliul Judeţean Constanţa, care a susţinut financiar proiectele autorităţii locale de asfaltare.