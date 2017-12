Panaceu universal din extract de banane

Oamenii de ştiinţă americani susțin că au creat un antiviral vital, cu spectru larg de acțiune, care ar putea proteja omenirea de cele mai periculoase boli cunoscute, bazat pe... extract de banane. Medicamentul-minune are potenţialul de a distruge o gamă vastă de virusuri şi de a vindeca astfel o serie de boli grave, precum SIDA, hepatita C şi gripa, informează dailymail.co.uk. Ingredientul-cheie este o proteină ce există în aceste fructe, denumită lectină din banane sau BanLec. Substanţa a fost descoperită în urmă cu cinci ani şi era considerată un tratament potenţial împotriva SIDA. Însă, în primele teste, BanLec a generat efecte secundare neplăcute, pe care oamenii de ştiinţă au reuşit să le evite abia în acest an. Savanţii americani au creat recent o nouă versiune de BanLec, care a reuşit să distrugă o serie de virusuri, în teste realizate pe şoareci, şi care nu a generat efecte nedorite, precum iritaţii şi inflamaţii.

”BanLec este eficientă deoarece se agaţă de moleculele de glucide prezente la suprafaţa unora dintre cele mai periculoase virusuri din lume. Odată ce medicamentul s-a agăţat de virus, îl face să devină inofensiv şi să fie distrus foarte uşor de sistemul imunitar al organismului”, afirmă specialiștii. În testele pe şoareci, noua formulă de BanLec, denumită H84T, a împiedicat rozătoarele să contracteze virusul gripal, fără să genereze o creştere a inflamaţiilor, aşa cum cauzaseră versiunile anterioare ale medicamentului. Noua formulă de BanLec s-a dovedit eficientă şi în testele de laborator - pe ţesuturi şi probe de sânge, oferind protecţie împotriva SIDA, hepatitei C şi gripei.

Cercetătorii de la Universitatea Michigan din SUA sunt de părere că noul medicament ar putea fi eficient şi împotriva Ebola, deoarece toate aceste virusuri au membrane acoperite cu molecule de glucide similare celor testate, de care se agaţă BanLec. Cu toate acestea, consumul de banane nu are acelaşi efect benefic, deoarece ingredientul-cheie obţinut de savanţii americani reprezintă o versiune modificată a substanţei chimice existente în aceste fructe. Studiul a fost coordonat de profesorul David Markovitz şi a fost publicat în revista ”Cell”. Autorii cercetării consideră că vor avea nevoie de câţiva ani suplimentari de experimente înainte ca noua versiune de BanLec să poată fi testată pe pacienţi umani.

