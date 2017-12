Pandurii, la primul meci după despărțirea de Grigoraș

Cupa Ligii-Adeplast la fotbal oferă iubitorilor fotbalului ultimele partide oficiale din acest an. În primul joc din sferturile de finală ale competiției, în această seară, la Tg. Jiu, formația Pandurii va întâlni echipa Oțelul Galați. După plecarea lui Petre Grigoraș de pe banca tehnică a echipei gorjene, conducerea clubului a găsit rapid un înlocuitor în persoana lui Edi Iordănescu, fiul selecționerului naționalei României, Anghel Iordănescu. Edi Iordănescu a semnat un contract pe un an şi jumătate cu Pandurii.

Programul partidelor - vineri: Pandurii Tg. Jiu - Oțelul Galați (ora 20.00, Look Plus și Dolce Sport 1); sâmbătă, 13 decembrie: Dinamo București - U. Cluj (ora 20.00, Look TV); duminică: Astra Giurgiu - FC Viitorul (ora 16.30, Look TV) și CSMS Iași - Steaua București (ora 20.00, Look Plus și Dolce Sport 1).