Pandurii Târgu Jiu l-a transferat pe fundaşul Ionuţ Tătaru, în vârstă de 27 de ani. Acesta a jucat ultima dată la formaţia din liga a 3-a, FC Hermannstadt Sibiu.

Astfel, fundaşul Ionuţ Tătaru, care, în trecut, a jucat pentru echipa a doua a celor de la Pandurii e primul transfer al iernii. Acesta a jucat în toamnă la FC Hermannstadt Sibiu şi revine la Pandurii după o pauză de cinci ani.

"Am venit cu sufletul. M-am întors la echipa din oraşul natal, la care am debutat în Liga I. Echipa trece acum printr-un moment delicat, dar sunt convins că vom evita retrogradarea. Nu cred că se va schimba radical lotul şi am încredere că domnul Grigoraş poate reconstrui această echipă. Există mulţi jucători talentaţi, de la Pandurii II, care ne pot ajuta. Cred că vor rămâne şi o parte dintre jucătorii cu experienţă", a spus fundaşul de 27 de ani, conform ProSport.

După despărţirea de Pandurii, Tătaru a mai jucat la CS Turnu Severin (liga 1), CSM Râmnicu Vâlcea (liga 2), Metalul Reşiţa (liga 2), Olimpia Satu Mare (liga 2) şi Hermannstadt Sibiu (liga 3), iar în ianuarie va pleca cu echipa gorjeană în cantonament, în Turcia. "Nu putem merge în Spania, la un stagiu de 100 de mii de euro. În Turcia, cantonamentul ar costa 25-30 de mii de euro", a precizat administratorul special Marin Golea.

Ameninţată cu falimentul, CS Pandurii Târgu Jiu se va despărţi în pauza competiţională de iarnă de jucătorii cu salarii mari, precum Lucian Sânmărtean, Ovidiu Herea, Liviu Antal, George Ţucudean sau Filip Mrzljak.