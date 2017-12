Panduru şi-a catalogat elevii drept “şmecheri” şi “nesimţiţi”

Foarte supărat după eşecul din Cotroceni, 0-2 cu FC Naţional, după o serie de şapte partide fără înfrîngere, antrenorul Basarab Panduru a “luat foc” la conferinţa de presă, atacîndu-şi dur proprii jucători. Tehnicianul constănţean i-a catalogat drept “şmecheri” şi “nesimţiţi” şi a recunoscut că Farul a devenit o candidată serioasă la retrogradare în urma înfrîngerii de joi. “Nu ştiu dacă a fost lipsă de concentrare, dar în prima repriză ne-am făcut de rîs, nu am făcut nimic. Am venit ca să avem de unde pleca. Am luat primul gol din corner de cînd sînt la echipă, cu trei oameni pe colţul scurt, plus jucătorul care trebuia să-l marcheze pe Chihaia. Am jucat ceva în repriza a doua, dar la 2-0 este normal să nu te lase adversarul. Merităm ca lumea să ne lase singuri, să nu mai vină la stadion, pentru că unii jucători sînt neserioşi. Nu pot să spun că nu şi-au făcut treaba pînă acum. Le-am spus că nu pot intra pe teren şi să se creadă Dumnezeu, unii se cred mai mari decît sînt, iar doi-trei sînt chiar nesimţiţi. Este cam mult să le rup capul, dar românul face numai de frică. Românului dacă îi dai zile libere, ţi se urcă în cap. Nu numai fotbaliştii sînt aşa, toţi sîntem la fel, ne credem şmecheri. Nu am pierdut de şapte meciuri şi deja ne credem şmecheri. Am crezut că batem doar dacă ne prezentăm. După jocul de azi (n.r. - joi), sîntem o candidată serioasă la retrogradare”, a spus Panduru. Declaraţiile sale au fost întărite de căpitanul echipei, Mihai Guriţă: “Cu toţii trebuie să tragem la aceeaşi căruţă, fiindcă de-acum încolo vom juca practic cu cuţitul înfipt în os. Domnul Panduru are dreptate, ne-am subestimat adversarul şi ne-am făcut de rîs, pierzînd la o formaţie aproape retrogradată. Situaţia echipei nu este prea roz, sîntem în cărţi pentru retrogradare, dar acum se văd adevăratele caractere, la greu. Sîntem nevoiţi să batem pe una dintre marile echipe, Rapid sau Dinamo”.

Antrenament în ajun de Paşte

În cazul în care ar fi cîştigat în Cotroceni, constănţenii aveau promise trei zile libere de Paşte, din partea lui Panduru, iar jucătorii s-ar fi întors la antrenamente luni, la prînz. Imediat după jocul pierdut cu “bancarii”, tehnicianul s-a răzgîndit şi a anunţat că jucătorii săi vor petrece doar prima zi de Paşte în mijlocul familiei şi că vineri şi sîmbătă vor avea antrenamente normale. “Sărbătorile sînt pentru cei care au muncit tot anul, cei care nu au muncit, la muncă. La cum joacă, duminică le ajunge. Şi aşa este mult. Dar nu pot să nu le dau duminică liber. Nici nu mai ştiu cu cîţi atacanţi am jucat, pentru că s-au călcat pe picioare şi nu au avut vreo ocazie. Dacă nu ieşim cu bine din următoarele patru meciuri, cu Pandurii şi Jiul, în deplasare, şi cu Dinamo şi Rapid, acasă, sîntem condamnaţi la retrogradare”, a explicat Panduru.

În altă ordine de idei, mijlocaşul Florin Lungu va pleca luni, 9 aprilie, în Italia, la Bologna, pentru a efectua un control medical la clinica “Isokinetic”, acolo unde a fost tratat şi Dinu Todoran. Lungu a revenit pe teren după patru luni de absenţă, a jucat pentru Farul II, însă a resimţit dureri la un genunchi şi a decis să meargă la Bologna pentru investigaţii. În plus, Dinu Todoran şi Adrian Senin sînt suspendaţi pentru meciul cu Rapid, din etapa a 26-a a Ligii I, din cauza cumulului de cartonaşe galbene.