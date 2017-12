O statuie postată pe o terasă a Empire State Building din New York a provocat mai multe apeluri de panică, către poliţie, care s-a deplasat la faţa locului, crezând că este vorba despre o tentativă de sinucidere. Sculptura este una dintre cele 31 de statui de dimensiunea unui om, concepute de artistul britanic Antony Gormley. Acestea au fost instalate pe clădirile cele mai faimoase ale oraşului, la începutul lunii martie. Patru dintre acestea au fost puse pe sol, mai ales pe 5th Avenue. “Suntem furioşi. Efectivele noastre sunt deja insuficiente şi, în plus, trebuie să ne pierdem timpul şi din cauza statuilor”, a declarat un poliţist care şi-a păstrat anonimatul. Poliţia a fost informată despre instalarea statuilor, un proiect susţinut de primarul New York-ului, Michael Bloomberg. Statuile, un amestec de fier şi fibră de sticlă, modelate după corpul artistului, pot evoca, în poziţia lor înclinată pe marginea acoperişurilor, persoane care sunt pe punctul de a se sinucide. Din 1931, 34 de persoane s-au sinucis, sărind de pe terasa de observaţie de la etajul 86 al Empire State, cel mai înalt zgârie-nori din Manhattan. Ultimul caz a fost cu un student de la Universitatea Yale, care s-a sinucis pe 30 martie anul trecut.