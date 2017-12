Panică la New York

O maşină suspectă parcată în centrul oraşului şi la bordul căreia au fost descoperite două butelii de gaze a generat o scurtă alertă în New York, a anunţat poliţia, citată de CNN. Un angajat al companiei Con Edison, care îşi are sediul în apropiere de Union Square a sunat la numărul de urgenţă 911, după ce a văzut în apropiere un autovehicul Oldsmobile Cutlass Sierra care avea în interior butelii de gaz. Joi, în jurul orei locale 23.55 (vineri, 06.55, ora României), maşina a fost verificată cu un robot, iar ulterior, geamurile acesteia au fost sparte pentru ca geniştii să poată analiza interiorul maşinii. Autorităţile l-au indentificat pe proprietarul autovehiculului, pe baza numerelor de înmatriculare, iar acesta a declarat că avea în maşină buteliile de gaz pentru că tunsese iarba. Clădirea Con Edison şi alte două imobile din apropiere au fost evacuate ca măsură de precauţie. Alerta intervine la aproape două săptămâni după o tentativă de atentat în Times Square din New York. Bomba confecţionată pe bază de butelii cu propan, un îngrăşământ şi benzină şi amplasată în interiorul vehicului nu a explodat în tentativa de atentat. Poliţia spune că, în cazul în care ar fi avut loc explozia, s-ar fi produs o minge de foc în plin centrul New Yorkului. Faisal Shahzad, principalul suspect din acest dosar, se află în custodia autorităţilor americane.

Spaima generată de ameninţarea teroristă dă naştere şi la reacţii neobişnuite din partea autorităţilor americane. Un băiat autist din statul american Atlanta, în vârstă de 14 ani, este acuzat de terorism, din cauza unui desen făcut la şcoală, relatează Fox News. Desenul arată două persoane. Una dintre ele, deasupra căreia scrie ”Eu”, are o armă în mână, îndreptată spre o altă figură, deasupra căreia scrie numele unei profesoare. Mama copilului spune că fiul său, aflat în clasa a opta, nu înţelege ce se întâmplă, pentru că este autist şi are capacitatea mintală a unui copil de clasa a treia. Autorităţile de la şcoala Ridgeview Charter au precizat că elevul va compărarea în instanţă şi va fi inculpat pentru ameninţări teroriste.