Panotajul stradal naște monștri la Constanța?

​Deputatul USR de Constanţa Stelian Ion a cerut vineri Primăriei și Consiliului Local Municipal Constanța, nu direct, ci în cadrul unei conferințe de presă, să adopte de urgenţă, în condiţii de transparenţă, regulamentul privind panotajul stradal. Exceptând faptul că habar nu are că un regulament există de 15 ani și că acum se lucrează la unul nou, adaptat anului în care ne aflăm), până aici, nimic neobișnuit sau în neregulă. În neregulă încep să fie intervențiile politicienilor, fie ele și doar prin intermediul unor conferințe de presă, cînd sunt colportări ale nu-știu-căror informații care le-ar fi ajuns lor la urechi din te-miri-ce surse și care sunt menite să anunțe niște mari nenorociri pe care noi nu trebuie să le încurajăm, deși noi nu știm care sunt acelea și nici ei nu ne spun, pentru că nu au ce. Zgomotul acesta electoral, bîrfa asta de mahala cu țintă, dezinformarea făcută cu scopul de a atrage capital electoral profitând de lipsa de informare a cetățenilor de bună-credință sau de non-combatul unor politicieni cu apetit redus pentru circ nu face bine nimănui. Dealtfel s-a văzut unde a dus într-un timp extrem de scurt - doar câteva luni - perpetuarea acestui tip de abordare în politică propriu USR-ului. O scădere atât de abruptă într-un timp atât de scurt a numărului simpatizanților ar fi, poate, un semn că acuzele nefondate, insinuările perverse, incitările de tot felul și mai ales circul ieftin ar trebui, cum ar spune președintele Iohannis, „reformate“. Dar, la urma urmei, politica fiecărui partid este strict treaba acestuia, căci, nu-i așa, fiecare pasăre pe limba ei piere. Și, oricum, năravul din fire, se spune, nu are lecuire. Spun nărav, pentru că pare că deputatul Stelian Ion are acest nărav al zgomotului. El este cel care exact acum un doi ani (19 decembrie 2017) și-a îngăduit să asurzească o comisie parlamentară din care făcea parte, dând drumul la maximum unei boxe pe care o adusese de acasă, pentru simplul motiv că nu îi convenea lui personal ceea ce se afla pe ordinea de zi a discuțiilor. Cu mențiunea că, după cum el însuși le-a declarat jurnaliștilor la sfârșitul zilei respective, boxa adusă la Parlament o poartă mereu cu el în portbagajul maşinii, aşa cum poartă şi portavocea. Adică omul e pregătit în fiecare clipă pentru zgomot, circ și mai ales pentru a-i asurzi pe cei din jur cu „muzica“ lui, dar și pentru a-i amuți, căci în condițiile în care boxele, reale sau virtuale, bubuie, replicile și argumentele celorlați nu mai pot fi auzite. Probabil, asta-i și idea - să-i faci pe opozanți să creadă că e inutil să mai argumenteze. Ei bine, de această dată, zgomotul lui Stelian Ion nu a mai asurzit și deputatul tare-n boxe a primit o replică. Slavă Domnului, replica, așa cum e normal, aduce și explicații pentru userist.

Dar, să intrăm în subiect. Așa cum spuneam mai sus, deputatul Stelian Ion, atenție, avocat de profesie - devenit mai cunoscut în politică după ce a început să bâlbâie răspunsuri care se contraziceau între ele când s-a aflat că a fost avocatul Primăriei Constanța și al fostului primar Radu Mazăre - a afirmat că are el informaţii (sigur că nu spune de unde, nici presei și nici unor autorități care credem că ar fi interesate să le știe, dacă ar fi adevărate) că se fac presiuni asupra celor din Primărie (asupra cui, nu se spune) să se încheie contractul cu reprezentanţii aceleiaşi firme care a deţinut contractul de panotaj în municipiul Constanţa, referindu-se la firmaSeaview Media.

„Contractul de panotaj încheiat de vechea administraţie pe 15 ani a expirat în luna iulie a acestui an. Se lucrează nepermis de mult la regulamentul pentru panotaj. Am informaţii că se fac presiuni pentru ca viitorul contract să fie atribuit aceleiaşi firme sau unor apropiaţi ai celui care a deţinut acest contract. Atragem atenţia primarului Făgădău să nu accepte asemenea compromisuri!“, a declarat primitorul de informații Stelian Ion.

Stelian Ion a cerut, deasemenea, ca panourile existente să fie scoase în cel mai scurt timp de pe domeniul public. În ce bază, desigur, nu se știe. Dar e dreptul omului să ceară demagocic. Crede el pesemne…

„Sunt 454 de panouri publicitare în Constanţa, aşa au spus cei de la Primărie, dar, din sursele noastre, sunt peste 600 de panouri. Aceste panouri ar fi trebuit să aibă la bază numărul de autorizaţie. Avem de-a face cu mutilarea oraşului şi noi vom urmări foarte atent acest fenomen“, a adăugat omul cu sursele și atoatesupraveghetorul Stelian Ion.

Ca să fiu bine înțeles, atribuirea viitorului contract, în condițiile stabilite de consilierii locali, unei firme din piața panotajului stradal nu poate fi făcută decât în baza unor criterii stricte stabilite de lege și de hotărârea Consiliului Local. Respectiva firmă nu trebuie să fie nici una cu care s-a lucrat, nici una care a funcționat pe vremea celui mai important client al avocatului Stelian Ion, nici una apărută ieri pe piață, ca să nu mai fi cunoscut pe nimeni etc. Trebuie să fie cea care întrunește cel mai bine condițiile impuse și are cea mai bună și avantajoasă ofertă pentru municipalitate, în condițiile legii. Avocatul Stelian Ion nu poate face lobby nici pro și nici contra unei societăți. Pentru că s-ar putea interpreta. Și, Doamne, ferește, să nu apară „niște oameni“ care să aibă niscaiva „informații“ de la anumite „surse“ că „se fac presiuni“ ca acest contract să NU fie atribuit unei anumite firme, lucru care s-ar putea interpreta și ar putea conduce la raționamentul că lobby-ul împotriva unui candidat ar putea favoriza contracandidatul.

Ionuț Barbu, reprezentantul societății vizate,Seaview Media, împotriva căreia Stelian Ion nu are argumente, dar știe clar că nu o vrea, motiv pentru care, primăria, primarul și consiliul local trebuie să se conformeze (de frica boxelor, domnule Stelian, sau de frica portavocii?) a reacționat la declarațiile deputatului USR, viitor candidat la fotoliul de primar al Constanței, transmițând presei un drept la replică în care edilului wannabe i se explică exact modul cum stau lucrurile. Îl redăm integral în rândurile care urmează.

Ionut Barbu- „Azi am deschis presa, ca de obicei, și am aflat că există Stelian Ion. Cică este onor candidat și eminent avocat. Nu am reținut de unde candidează, dar parcă era de la PMP… Parcă. Nu sunt sigur și să mă ierte dacă greșesc. Probabil că dacă nu vorbea de mine, nici nu aş fi aflat de el. Ascultând ce a avut de zis, m-am lămurit cu două aspecte în ceea ce-l privește. Sigur este candidat la ceva, sigur nu este avocat. O fi stomatolog ca mine. În sfârșit! Acum, în calitate de persoană mandatată de industria de publicitate stradală, pot să spun că panourile au autorizație de construire, regulament există, dar se lucrează de 6 luni la unul nou și adaptat legii existente, panourile plătesc taxa de publicitate și taxa de ocupare a domeniului public, panourile se dau jos numai cu autorizație de demolare. Că panourile se autorizează și se demolează ca un bloc de locuințe și durează, că regulamentul se naște prin discuții și dezbateri pe o lege proastă și nefuncțională, că funcționarii sunt speriați, este numai vina unor personaje toxice care candidează la diverse și devin ulterior aleși. Nu tu idei, nu tu viziune, nu tu proiecte, doar plini de păreri despre orice, dar mai ales plini de ei înşişi și care atacă și amenință în mod securistoid cu reclamaţii la „organe”. Din acest motiv, funcționarii publici preferă blocarea tuturor demersurilor, ca o reacţie naturală de frica de a nu fi târâţi prin anchete, chiar dacă la sfârşit sunt găsiţi nevinovaţi.Totuşi, şi spun asta și pentru un avocat ca dl Stelian, a trece prin dezbatere un regulament de publicitate cu industria este un proces necesar, obligatoriu şi lucrativ pentru toţi factorii implicaţi astfel încât, la final, clienţii să poată să-și facă reclamă, noi să putem plăti salarii angajaţilor şi taxe, iar Primăria Constanţa să încaseze taxe.În final, îl asigur pe dl Stelian că, oricâte prostii ar spune, campania electorală tot o să-l coste, pentru că noi nu lucrăm nici în varianta Black Friday, nici pe promisiuni de genul “te rezolv eu, boss, când ajung acolo…”,nici gratis- aviz și altor amatori de servicii gratuite sub amenințarea că: <<dacă nu te conformezi… vedem noi, am eu grijă de tine! >>.Cu deosebit respect.“