Panouri solare pentru încălzirea locuinţelor cu finanţări de 90% de la stat!

Sistemele clasice de încălzire ale apartamentelor ar putea fi înlocuite cu panouri solare! Asociaţiile de locatari şi cei care locuiesc la casă ar putea accesa, chiar din acest an, după aprobarea reglementărilor necesare, o finanţare nerambursabilă de 90% din suma necesară instalării de panouri solare pentru încălzire, a declarat, ieri, şeful Administraţiei Fondului de Mediu (AFM), Mihai Toti. Cetăţenii vor putea să-şi completeze sau să-şi înlocuiască sistemele clasice de încălzire cu panouri fotovoltaice, dacă vor face dovada că au posibilitatea să contribuie cu 10% din suma totală pentru realizarea investiţiei şi dacă vor face o cerere în acest sens. „Programul va fi asemănător celui de înlocuire a parcului auto (Rabla - n.r.), în sensul că vor fi mai multe firme care vor putea depune oferte, noi le vom valida pe cele care îndeplinesc criteriile legale şi le vom face cunoscute. Ulterior, cetăţeanul sau asociaţia de locatari va trebui să-şi exprime dorinţa de a-şi monta panouri solare sau pompe de căldură şi va trebui să arate că dispune de cei 10% necesari”, a mai spus Toti. Banii pentru realizarea de proiecte de încălzire din resurse alternative (panouri solare, instalaţii eoliene, surse geotermale) ar putea fi alocaţi în noiembrie sau decembrie, după finalizarea Ghidului de finanţare şi parcurgerea ultimelor aprobări. “Noi avem deja bani de la bugetul de mediu, care pot fi alocaţi pentru proiecte încă din 2008. După îndeplinirea tuturor procedurilor birocratice, va fi cunoscută suma disponibilă şi, implicit, numărul proiectelor care pot demara din acest an. Pot să vă spun că sumele acordate nu vor fi mici”, a adăugat şeful AFM. Finanţarea nerambursabilă pentru aceste proiecte va fi acordată şi din sumele strînse la Fondul de mediu, inclusiv din taxa de poluare auto. Senatorii au votat însă, la începutul lunii septembrie, restituirea banilor proveniţi din taxa auto, urmînd ca o decizie finală în acest sens să fie luată de Camera Deputaţilor. Dacă pentru cei care locuiesc la casă nu este nevoie decît de acordul şi dorinţa proprietarului de a-şi instala astfel de resurse alternative de energie, pentru persoanele care locuiesc la bloc este nevoie de acordul tuturor proprietarilor sau locatarilor. Pentru stabilirea tipului de panou indicat pentru încălzirea locuinţei sau blocului trebuie luate în calcul mai multe criterii, printre care numărul de locuitori care vor beneficia de acest tip de energie şi consumul mediu pentru fiecare. În plus, deoarece este vorba de bani publici, după cum a precizat preşedintele AFM, panourile se vor da la cheie şi vor fi efectuate inspecţii periodice, astfel încît să nu existe fraude în acest domeniu. În septembrie, secretarul de stat în Ministerul Mediului, Lucia Ana Varga, anunţase că ministerul vrea să aprobe, prin ordin ministerial, în cel mult trei săptămîni, ghidurile de finanţare pentru montarea de panouri solare pe locuinţe, astfel încît persoanele fizice şi asociaţiile de locatari să fie încurajate să renunţe la vechile forme de producere a apei calde, de tipul boilerelor, pentru a recurge la energii mai puţin poluante. În prezent, din Fondul de mediu sînt în curs de finanţare 10 proiecte pentru creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile, în valoare de 49,9 milioane lei, din care două vizează producerea şi distribuţia apei calde menajere cu ajutorul panourilor solare. Finanţarea nerambursabilă pentru acestea depăşeşte 356.800 lei. Menţionăm că, potrivit reglementărilor UE, pînă în 2020, România va trebui să producă energie prin resurse regenerabile, în proporţie de 20%.