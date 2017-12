PANTELIMON - CJC, singurul sprijin pentru comună

Lipsa fondurilor pentru investiţii şi întîrzierea, uneori nejustificată, a fondurilor europene, nu fac decît să întîrzie dezvoltarea comunelor din judeţul Constanţa. Chiar dacă primarii s-au preocupat pentru a avea proiecte pregătite, fondurile europene întîrzie să apară. Primăria comunei Pantelimon are în continuare probleme financiare, prin faptul că bugetul local nu poate fi angajat în lucrări de investiţii, banii fiind alocaţi pentru salariile angajaţilor şi pentru întreţinerea imobilelor ce aparţin de primărie şi consiliul local. Singurul ajutor pe care comuna Pantelimon l-a primit pînă în prezent a fost cel de la Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), care, din puţinele resurse pe care le are la dipoziţie, a finanţat o parte din lucrările de investiţii din Pantelimon. Primarul comunei, Vasile Neicu, a declarat că fondurile primite de CJC le-a direcţionat către investiţiile urgente. “Banii de la CJC i-am folosit la forarea şi echiparea a trei puţuri în Pantelimonul de Jos, unde am găsit apă, pentru a alimenta cu apă Pantelimonul de Sus. Investiţia este în valoare de 5,7 miliarde lei vechi, iar noi nu avem decît jumătate din această sumă”. Pentru alte proiecte necesare dezvoltării comunei, Vasile Neicu aşteaptă cu nerbădare fondurile europene. „Aş dori să pietruiesc aproximativ 8 km de drumuri. Acum avem doar 2 miliarde lei vechi, bani veniţi de la CJC. Vom folosi aceşti bani şi vom pietrui atît cît se poate. Poate că proiectele pe care noi le-am depus împreună cu alte localităţi învecinate vor primi, în cele din urmă, finanţarea şi vom reuşi să schimbăm faţa comunei“, a spus primarul.