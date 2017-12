PANTELIMON - Primăria abia rezistă cu fondurile proprii

Primăria comunei Pantelimon se confruntă cu aceeaşi problemă ca toate unităţile administrative teritoriale: lipsa banilor. Chiar dacă autoritatea locală doreşte dezvoltarea comunei, lipsa fondurilor o împiedică să finalizeze proiectele pe care şi le-a propus. Primarul comunei Pantelimon, Vasile Neicu, a declarat că bugetul pe care îl are la dispoziţie abia îi ajunge pentru cheltuielile de întreţinere şi cele cu salariile. „Am primit ceva fonduri de la Consiliul Judeţean, bani pe care i-am direcţionat pentru investiţiile urgente cum ar fi forarea şi echiparea a trei puţuri în Pantelimonul de Jos, unde am găsit apă, pentru a alimenta cu apă Pantelimonul de Sus. Investiţia este în valoare de 5,7 miliarde lei vechi, iar noi nu avem decît jumătate din această sumă. Cît priveşte alte proiecte la nivelul comunei este foarte greu de găsit sursa de finanţare. Soluţia ar fi fondurile europene. Am depus proiecte împreună cu localităţile învecinate şi aşteptăm acum răspuns“, a declarat primarul Vasile Neicu.