Pantera canta la festivalul Metalhead Meeting 2023

In 2023 Metalhead Meeting sarbatoreste 10 ani de la prima editie si revine la formatul de 3 zile si va avea loc intre 26 si 28 mai la Romexpo, in aer liber. Headlinerul festivalului este trupa americanaPANTERA, trupa considerata ca fiind una dintre cele mai mari trupe de metal din toate timpurile. Trupa va urca pe scena sambata, pe 27 mai.



Fanii care au cumparat bilete in trecut la Metalhead Meeting vor primi un cod unic cu care au acces la bilete pe 23 noiembrie de la ora 10:00. Acest cod poate fi folosit o singura data. Biletele se pun in vanzare pentru publicul larg, vineri, 25 noiembrie de la ora 10:00. Se pun in vanzare doar 10.500 de abonamente.



Cvartelul compus din Phillip Anslemo, chitaristul Dimebag Darrell, fratele sau, tobosarul Vinnie Paul si basistul Rex Brown au ajuns rapid la un succes masiv global in anii 90 cu mai multe albume recompensate cu discuri de platina si aur, turnee sold out, reprezentatii live feroce si patru nominalizari la premiile Grammy. Inclusiv astazi piesele lor sunt cosiderate niste capodopere ale muzicii metal si niste adevarate pietre de temelie pentru muzica heavy metal de pe albume precum Cowboys From Hell, Vulgar Display Of Power dar si albumul care a ajuns pe locul 1 in Billboard, Far Beyond Driven. Cei patru texani au continuat sa inspire foarte multe trupe in timp ce au adunat milioane de fani devotati in jurul lumii.



Putini mai speram la o reununine insa acest lucru acum este posibil la METALHEAD Meeting. Trupa s-a reunit si este cap de afis la majoritatea festivalurilor din jurul lumii.



Despre istoriaPanterasunt mult prea multe de spus. Dupa patru albume in stilul clasic al anilor '80, in 1990, Pantera a revolutionat metalul cu "Cowboys from Hell". Considerat printre primele materiale de Groove Metal, "Cowboys from HELL" a fost discul care a transformat Pantera intr-o formatie de top. Albumul i-a urcat si pe scena legendarului show de la Moscova, "Monsters Of Rock", in 1991 alaturi de Metallica, AC/DC, Mötley Crüe, Queensrÿche şi The Black Crowes unde au cantat in fata a 1.6 milioane de spectatori.



Au urmat "Vulgar Display of Power", considerat de fani dar si critici unul dintre cele mai bune albume metal din istorie, apoi "Far Beyond Driven", material care a ajuns pe prima pozitie in Billboard 200 si care a atins cel mai rapid borna de 1.000.000 de vanzari din catalogul Pantera.



Urmatorul, "The Great Southern Trendkill", album pe care Dimebag isi demonstreaza maestria de chitarist. Solo-ul piesei "Floods" este considerat de multi cel mai bun solo al artistului, Guitar World incluzandu-l pe pozitia 32 in topul celor mai bune solouri din toate timpurile.



"Reinventing the Steel", este ultimul disc unde aceste 4 genii ai muzicii, Dimebag, Rex, Vinnie si Phil pot fi auziti impreuna. Piesa "Revolution Is My Name" avea sa fie nominalizata si la premiile Grammy pentru Best Metal Performance.



Pantera este sinonim cu legenda, o trupa cult pentru ascultatorii de rock si metal de orice varsta, un nume care poate fi pus oricand alaturi de marile trupe ale genului precum Metallica, Iron Maiden sau AC/DC/. Iar noi ii vom vedea live la Bucuresti la METALHEAD Meeting.



Abonamentele de trei zile se gasesc peiabilet.rola urmatoarele preturi:

- VIP - 699 lei

Pe platforma la inaltime, aproape de scena cu bar si acces separat. Doar 500 de bilete.



- Cowboys from Hell (A) - 399 lei

Fara loc in fata scenei. Doar 3000 de bilete



- Concrete sledge (B) - 339 lei

Fara loc in spatele Categoriei A. Doar 7000 de bilete



La intrare abonamentele costa 450 de lei la Categoria A si 400 de lei la Categoria B.

La pretul tuturor abonamentelor se adauga comisionul de emitere bilet de 15 lei.

Fiecare comanda poate contine maxim 6 bilete.

Accesul copiilor sub 7 ani este gratuit daca sunt insotiti de un adult posesor de bilet valabil.