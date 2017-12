Pantofii de un dolar

Preşedintele Adidas Herbert Hainer a anunţat într-un interviu că grupul german de echipamente sportive va lansa, în India, o pereche de pantofi sport la preţul de un dolar (0,74 euro), după eşecul aceluiaşi proiect în Bangladesh. „Lansăm în India a doua etapă a proiectului. Spre deosebire de Bangladesh, acolo este posibilă o producţie masivă”, a declarat Herbert Hainer, preşedintele Consiliului de administraţie al Adidas, într-un interviu acordat publicaţiei „Die Welt”. „Pantofii vor fi comercializaţi în regiunile rurale indiene. Dorim ca proiectul să se autofinanţeze”, a explicat Herbert Hainer, fără a preciza când va fi lansat produsul şi în ce provincii. În anul 2010, compania bavareză, care înregistrează un profit constant în pofida contextului economic global, anunţa lansarea unei perechi de pantofi sport la preţul de un dolar în Bangladesh. „Din nefericire, acest lucru nu s-a întâmplat cum ne-am fi dorit”, a precizat Herbert Hainer. „Am comercializat 5.000 de perechi în cadrul unui test de vânzare, dar am avut doar pierderi. Costurile de fabricare erau de trei dolari de pereche”, a explicat acesta. „În plus, trebuia să plătim 3,5 dolari la fiecare pereche pentru drepturi de import. Guvernul din Bangladesh ne-a pus mai multe piedici decât am fi dorit”, a încheiat preşedintele Adidas. Având o rată de creştere economică estimată la aproape 9% pentru anul 2011, India are o clasă de mijloc în plină ascensiune, atrăgând investiţiile unor companii din întreaga lume datorită perspectivei de consum pe care o prezintă.