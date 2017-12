Pantoful Cenuşăresei, noua provocare a designerilor celebri

Lansarea în cinematografe a filmului "Cenuşăreasa", de Kenneth Branagh, săptămâna trecută, s-a dovedit prilejul perfect pentru a provoca designeri celebri, precum Jimmy Choo şi Salvatore Ferragamo, să reimagineze pantoful celebrului personaj în creaţii noi şi rafinate. Una dintre cele mai îndrăgite şi cunoscute poveşti din lume a revenit pe marile ecrane pe 13 martie, potrivit unui comunicat de presă. În această nouă ecranizare a basmului de Charles Perrault, produsă de studiourile Disney, tânăra actriţă britanică Lily James o interpretează pe Cenuşăreasa, care se îndrăgosteşte de fermecătorul prinţ Kit, interpretat de actorul Richard Madden, devenit celebru graţie rolului jucat în serialul de televiziune "Urzeala tronurilor". Filmul, în care joacă şi Cate Blanchett, este distribuit în cinematografele româneşti de Forum Film România. La 65 de ani după premiera animaţiei Disney, "Cenuşăreasa" îşi pune din nou condurii de cleştar şi se pregăteşte pentru balul regal. Fermecând deopotrivă fete şi femei, povestea tinerei care îşi pierde pantoful de cleştar în seara balului - încercând să fugă înainte de miezul nopţii, când vraja urma să dispară - rămâne una despre iubire, curaj, bunătate, magie şi... pantofi. Astfel, filmul s-a dovedit a fi prilejul perfect pentru a provoca designeri celebri, precum Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, Paul Andrew, Alexandre Birman, René Caovilla, Nicholas Kirkwood, Charlotte Olympia, Jerome C. Rosseau şi Stuart Weitzman, să reimagineze pantoful Cenuşăresei în noi creaţii rafinate. Pantofii creaţi de aceşti designeri au fost incluşi în expoziţia "Cinderella" de la Festivalul de Film de la Berlin, în februarie. Începând cu luna martie, aceştia vor fi disponibili în magazine de lux din lume - Saks Fifth Avenue din New York şi Beverly Hills, Harrods din Londra, Galeriile Lafayette din Paris, Excelsior din Milano, Tsum din Moscova, Isetan Shinjuku din Tokio, Level Shoe District - mallul din Dubai. Preţul pantofilor inspiraţi de Cenuşăreasa va fi între 795 şi 4.595 de dolari.