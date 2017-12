Pantoful cu toc din PDL şi lupta de clasă

Maria Stavrositu nu se dezminte. Întărâtată de gogoşile fierbinţi (cu magiun de Oaş Negreşti) ale Elenei Udrea, ultima găselniţă a ministrului Turismului, a început să sară frecvent la gâtul lui Mircea Banias! Când, din motive obiective de spaţiu politic, nu poate sări, schimbă tactica, atacându-l cu tocătorul de vinete. În PDL, de la Elena Udrea încoace, sunt cunoscute armele clasice consacrate ale caftului politic generalizat. Într-o primă etapă, primele intrigi, coordonate direct de la Cotroceni de către domnul preşedinte, au fost declanşate de un banal bileţel de culoare roz, intens parfumat. Efectul este cunoscut tuturor. Fostul premier, Călin Popescu Tăriceanu, a avut mari dureri de cap. După aceea, tot pe motiv de parfum, a căzut în nas şi fostul ministru Athanasiu. În timp, prin contribuţia Elenei, arsenalul s-a îmbogăţit cu diverse alte arme pe măsura aspiraţiilor proletare ale PDL: andrele atomice şi gogonele cu rază medie de acţiune. De curând, lupta politică a căpătat noi şi interesante valenţe. Paradoxal, totul a început de la o eroare! Iniţial, Elena Udrea a lansat pantoful cu toc pentru sinistraţii de fiţe. Un eşec total. În ceasul al doisprezecelea, strategii PDL şi-au adus aminte de eficienţa manifestată, în timp şi spaţiu, de pantoful aruncat de un ziarist în direcţia fostului preşedinte al SUA, domnul Bush. O armă de-a dreptul fatală! Un pantof bine ţintit produce mari schimbări într-un partid precum PDL. La scară mondială, ar fi putut declanşa un război nuclear, cunoscut fiind faptul că mirosul de transpiraţie poate anihila însemnate trupe terestre. La scară teritorială, Maria Stavrositu urmează pas cu pas strategia Elenei Udrea, mai nou, brav conducător al PDL Bucureşti. Urmează PDL pe ţară şi postul de premier, visul oricărei codane blonde din partidul portocaliu. Revenind la strategia Mariei, este vizibil că aceasta a declanşat războiul nervilor în disputa sa cu Mircea Banias. Punctul culminant l-a reprezentat ieşirea din decor în ce priveşte posibila candidatură a doamnei Stavrositu la şefia organizaţiei judeţene Constanţa a PDL! În încercarea de a-i trage fesul pe ochi lui Banias, Maria comite erori de strategie. Ar fi păcat ca, în perspectiva alegerilor de partid, să asistăm din nou la confruntări cu iz de mahala, aşa cum se întâmplă de câţiva ani încoace. Într-un fel, nu mă miră pasul făcut de dânsa. Rezultatul obţinut la municipale, dar neconfirmat de conducerea centrală, i-a dat aripi, în materie de tupeu, blondei din PDL Constanţa. Se prea poate ca aceasta să fi fost din start strategia grupării care o susţine. OK. Sunt convins însă, după datele pe care le deţin, că blonda Constanţei are toate şansele să eşueze înainte de a se avânta în larg. Mircea Banias este greu de bătut. De altfel, constat că guralivii partidului, Iorguş, Mitrana etc., au dispărut din centrul atenţiei. Alegerile pentru şefia organizaţiei judeţene nu vor semăna cu cele de la municipiul Constanţa. Mircea Banias nu joacă rugby ca Florian Constantin, care s-a evaporat la prima grămadă organizată. Pe de altă parte, excluderea din partid a unora dintre susţinătorii Mariei ar putea influenţa soarta alegerilor. Nu mă îndoiesc că tactica doamnei Stavrositu, susţinută de o anumită parte a presei, vizează discreditarea principalului candidat la şefia PDL Constanţa. În ciuda situaţiei extrem de tensionate din partid, Mircea Banias a dovedit că este un cavaler desăvârşit, evitând să-i răspundă Mariei cu aceeaşi monedă. Dacă s-ar fi generalizat pantoful cu toc în politică, precizez, ca principal instrument al luptei de clasă, alta ar fi fost situaţia…