Pânza flexului i s-a înfipt în inimă

08:42:37 / 08 August 2014

flexul Hitachi

Dumnezeu sa-l ierte. Anul trecut si eu am avut un accident in curte cu un flex care scapat din mana din cauza gripajului panzei in timpul functionarii a aparut blocarea. Flexul a continuat sa funtioneze si dupa eliberare din mana adica butonul de pornire NU TREBUIE SA FIE CU BLOCARE PE PORNIRE cea ce prezinta o caracteristica obligatorie inpusa PRODUSELOR CU CERTIFICAT CE. Flexul este marca Hitachi cumparat de la Dedeman. Am avut noroc ca mi-a taiat doar inprejul gleznei pielea . EL NU A AVUT NOROC. Parchetul sa se sesizeze.