“Paparudele“, teatru-dans cu muzică live şi vechi tradiţii populare

Spectacolul de teatru-dans “Paparudele“, cîştigător al Trofeului Festivalului Internaţional de Teatru de la Alacati, organizat în luna iunie, de Uniunea Teatrală din Turcia, a avut, joi seară, premiera oficială pe scena constănţeană. Producţie a Teatrului Naţional Constanţa, avînd regia, scenariul şi muzica semnate de Liviu Manolache, “Paparudele“ este un spectacol special, reprezentativ pentru tradiţiile populare româneşti, promiţînd să devină unul dintre titlurile importante atît din ţară, cît mai ales la festivalurile internaţionale de teatru. Avînd la bază o frumoasă poveste de dragoste, spectacolul este realizat după texte folclorice vechi, din zona de deal, legate de tradiţii populare, de belşug, de dragoste, de deochi, de descîntece - pentru copil, dragoste, ură. Dansurile de inspiraţie populară, dar stilizate, ritualurile magice, decorurile interesante care amplifică aura de mister a întregii atmosfere a spectacolului, muzica live, cîntată numai cu instrumente de percuţie şi de suflat, ritmurile avînd la bază tot teme folclorice au fost primite cu aplauze de publicul constănţean. “Paparudele“ este un spectacol modern, superdinamic, dar cu un grad de dificultate sporit pentru actori, care au făcut dovada unei condiţii fizice de excepţie, cîntînd şi dansînd în acelaşi timp.

Concepută de Liviu Manolache în urmă cu mai mulţi ani, piesa s-a jucat la Constanţa doar de cîteva ori, fiind prezentată şi premiată însă pe scenele din străinătate. În urma succesului din Turcia, conducerea Teatrului Naţional Constanţa i-a sugerat realizatorului spectacolului să facă o montare şi pentru scena constănţeană, pentru a fi inclus în repertoriul instituţiei teatrale. Liviu Manolache a precizat că, fiind vorba despre un spectacol de stradă sau pentru spaţii neconvenţionale, “Paparudele“ a fost adaptat pentru scenă. Din distribuţie fac parte: Nicoleta Lefter, Luiza Martinescu, Georgiana Mazilescu, Florina Bulgaru, Andreea Irimia, Paula Savu şi Mihai Smarandache, alături de Liviu Manolache şi de un grup de instrumentişti de la Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski“ - Valeri Baran şi Bogdan Negreanu. Stela Cocîrlea, maestrul de dans, a precizat: “Am văzut spectacolul cu ceva timp în urmă şi chiar mi-am dorit să lucrez . Atunci cînd mi s-a făcut propunerea, mi s-a părut incitant, pentru că n-am mai făcut aşa ceva. Am căutat modalitatea să merg pe ceea ce am aflat din folclor, iar paşii, după cum s-a văzut, i-am stilizat puţin. Am mers pe energia fetelor şi cred că a ieşit un spectacol extraordinar. Eu văd spectacolul foarte bine şi pe scenele noastre, dar cel mai bine îl văd la festivaluri internaţionale, pentru că ne reprezintă ţara, obiceiurile, ritualurile şi este foarte bine conceput“. “A fost o experienţă foarte interesantă, foarte plăcută, cu atît mai mult cu cît noi am mai jucat spectacolul acesta într-o altă variantă şi am luat chiar un trofeu la un festival din Turcia. Acum s-a refăcut pentru scenă, pentru că era o variantă în care s-a mers mai mult pe improvizaţia fiecăruia. Trebuie să ai o condiţie fizică foarte bună, pentru că trebuie să dansezi şi să cînţi în acelaşi timp“, a subliniat, la rîndul său, Andreea Irimia, mezina distribuţiei, studentă în anul al IV-lea la Actorie, în Constanţa. “Este un spectacol superdinamic, pentru absolut toate vîrstele, uşor de înţeles, uşor de trăit“, a concluzionat realizatorul spectacolului, Liviu Manolache.