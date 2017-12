Papp are şanse mici să revină la FC Farul

Considerat unul dintre jucătorii de bază de la FC Farul în turul actualului sezon al Ligii a II-a la fotbal, Paul Papp are şanse mici să mai joace pentru formaţia de pe litoral în partea a doua a campionatului. Împrumutul internaţionalului de tineret la Constanţa s-a încheiat, iar oficialii lui FC Vaslui, echipă cu care Papp se află sub contract, l-au anunţat să se prezinte pe 8 ianuarie la reunirea lotului. „Eu mi-aş dori să rămân la Farul pentru că am şanse să joc meci de meci, dar nu ştiu ce se va întâmpla. Singurul lucru cert este că pe 8 ianuarie voi fi la Vaslui”, a explicat fundaşul central în vârstă de 20 de ani. „În zilele următoare, voi avea o discuţie cu cei din conducerea clubului pentru a lămuri situaţia lui Papp. Nu cred că sunt şanse să rămână în continuare la Farul”, a anunţat antrenorul vasluienilor, Marius Lăcătuş. Sosit la Constanţa după primele trei etape din tur, Papp a evoluat în 12 meciuri, ratând motivat întâlnirile cu CSM Rm. Sărat, când a fost convocat la lotul naţional de tineret, şi cu Steaua II Bucureşti, când a fost suspendat din cauza cumulului de cartonaşe galbene.

Mai mult, defensiva Farului ar putea pierde un alt jucător important, Alexandru Măţel, curtat atât de echipe din campionatul intern, Steaua şi FC Vaslui, dar şi de grupări de peste hotare, spaniolii de la Almeria. „Am vorbit cu preşedintele executiv al clubului, Sevastian Iovănescu, şi mi-a spus că, mă pot transfera, în cazul unei oferte convenabile. Din câte ştiu de la impresarul meu, Adrian Ilie, interesul celor de la Almeria este de actualitate”, a spus Măţel, care este cotat de oficialii Farului la 400.000 de euro.

În privinţa băncii tehnice, principalii antrenori vizaţi de conducătorii Farului sunt Sorin Cârţu şi Petre Grigoraş, cu care s-au purtat deja primele discuţii. Ultima oară la Pandurii Tg. Jiu, Cârţu pare dispus să vină la Constanţa, însă pretenţiile financiare, atât la nivelul contractului său, cât şi la cel al investiţiilor în transferuri, sunt destul de mari. În schimb, Grigoraş se află sub contract cu Poli Iaşi şi a exclus, pentru moment, o revenire la Constanţa.