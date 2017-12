„Păpuşăria m-a ales pe mine“ (II)

Reporter: Dacă ar fi să întoarcem timpul în urmă, ce spectacol pentru copii aţi dori să vedeţi?

Gabriel Apostol: Cred că „Făt-Frumos din lacrimă“. Este o poveste atît de frumoasă şi plină de poezie, de conţinut. Dar nu sînt sigur ca aceasta ar fi prima. Poate ar fi şi „Capra cu trei iezi“. Pe mine m-a speriat foarte mult povestea aceasta cînd eram mic. Străbunica mea, pe care am avut ocazia să o cunosc, îmi spunea povestea aceasta cînd eram mic. M-a speriat foarte mult, de aceea m-am decis să o schimb puţin. Asta nu înseamnă că minimalizez inteligenţa copiilor sau capacitatea lor de a trăi sentimente puternice, dar nu cred că e cazul ca, atunci cînd vin la teatru, în lumea aceasta magică unde animalele vorbesc, broaştele se transformă în prinţese şi invers, unde totul este posibil, să existe o doză atît de mare de... final nefericit. Nu înseamnă că îmi plac piesele cu „happy-end” ca în filmele americane. Cred că un copil merită să primească în viaţa lui speranţa. Lucrurile merg foarte rău la un moment dat, dar există, întotdeauna, o rază de speranţă. Nu e nevoie să accentuăm violenţa care se găseşte peste tot. Trebuie să existe un mediator între copil şi mediu, cineva care să îi spună că se poate şi altfel. Iezii, chiar dacă sînt mîncaţi de lup, cine ştie, poate că nu au murit.

Rep: În cariera de actor, aveţi un rol de care v-aţi ataşat în mod deosebit?

G.A.: Evident, am un rol de care sînt foarte ataşat, pentru că îmi este şi greu să mă despart de el. Este vorba despre rolul Motanului Încălţat, din spectacolul cu acelaşi nume, în regia lui Cristian Pepino. Din 1996 s-au jucat aproape 500 de spectacole, ceea ce este un record personal. Fiecare rol pe care îl interpretez e ca un prieten bun pe care ţi-l faci, cu care mergi o perioadă, iar apoi te desparţi şi îţi rămîn amintirile. Uneori te mai întîlneşti cu ei, alteori, după ani buni, te întrebi ce mai face prietenul tău. Uneori, în serile calme, înainte să adormi, cînd te gîndeşti la ce s-a întîmplat azi, ieri, în urmă cu un an-doi, te mai bîntuie imaginea unui prieten bun, care se chema Corbul din „Adunarea păsărilor“ sau Papură Vodă din „Sînziana şi Pepelea“. Sînt atît de mulţi prieteni cu care ai mers o bună bucată de drum. E greu să spui care îţi e cel mai bun prieten. De obicei, oamenii asociază cel mai bun prieten cu cel care este cel mai mult timp cu tine. Din punctul acesta de vedere, cel mai bun prieten este Motanul Încălţat. Poate o să ajung să am mai mulţi „cei mai buni prieteni“.

Rep.: Care e calitatea esenţială a unui actor păpuşar?

G. A.: Îţi trebuie dragoste pentru păpuşă, pentru teatru, ca în orice meserie care implică sufletul.

Rep.: Cum v-aţi decis să deveniţi actor păpuşar?

G. A.: Cred că păpuşăria m-a ales pe mine. Am dat examen de cîteva ori la teatru, la actorie. Atunci cînd am intrat, am văzut că există şi această specializare. Mi-am amintit de spectacolele cu păpuşi pe care le jucasem la Tîrgovişte, după ce am terminat liceul. Am cochetat tot timpul cu scena şi făceam parte dintr-o mişcare de amatori. Atunci am jucat şi în spectacole de teatru cu păpuşi. Primul se numea „Lecţia de zbor şi cor pentru puiul de cocor“, de un anume... Cristian Pepino. Atunci cînd am văzut specializarea aceasta la teatru, vorba lui Sorescu, parcă îmi sărise un dop de beznă din... ochi. Mi-am scos dosarul de acolo şi l-am depus la păpuşărie. Am intrat în şcoală în ’90 şi nu am ieşit nici astăzi. Eu consider că aceasta este o mare şansă: a învăţa alături de studenţi.

Rep.: Cum îi pregătiţi pentru viaţa de artist pe studenţii dvs., dincolo de programa universitară?

G.A.: Cel mai bun sfat pe care încerc să îl ofer studenţilor mei este să se deschidă foarte bine către ei şi lume. Dorinţa mea este să îi învăţ să gîndească ca viitori păpuşari şi artişti. Să încerce să-şi precizeze, din timp, locul în lume. Dincolo de partea tehnică pe care le-o ofer ca profesor, încerc să le ofer ceva din experienţa mea sau a altora, un mod de a privi lucrurile. E ca şi cum te-ai încălţa cu pantofii altcuiva. Cred că acest exerciţiu de imaginaţie - acela de a se transpune în pielea unui personaj pe care şi-l imaginează ca fiind „eu actorul, regizorul, peste 10-15 ani“ - le este folositor. Îi ajut să-şi precizeze orizontul, viitorul, cu ajutorul instrumentelor pe care le au: arta lor, talentul. Să ştie să-şi folosească talentul nu pentru a fi doar pe scenă, ci şi pentru a fi aplaudaţi. Păpuşăria, prin caracterul ei de meşteşug, transmis din mînă în mînă, fiind o artă tradiţonală românească şi care şi-a dobîndit înălţimea academică abia din ’90, le-a creat posibilitatea artiştilor păpuşari să trăiască prin intermediul artei lor. Pentru că păpuşarul putea să-şi realizeze singur spectacolul, să-l joace şi să trăiască în acelaşi timp. Păpuşarul poate să fie şi calul şi călăreţul, în acelaşi timp, şi Hamlet şi Ofelia. Păpuşarul poate să-şi însemneze destinul cu amprenta lui personală.

Rep.: În lucrarea de doctorat, aţi abordat fenomenul evoluţiei animaţiei, de la tradiţie la arta computerizată. Cum percepeţi această „devenire“?

G. A. : O văd ca pe o evoluţie firească. E absurd să spui că teatrul de animaţie este numai ceea ce se vede pe scenă. Mijloacele de expresie evoluează. La fel ca şi gustul şi dorinţele spectatorilor. Capacitatea lor de a asimila acţiunea de pe scenă se amplifică foarte tare; filmul, montajul alert îi perverteşte, iar artele vizuale încep să se amestece. Pe scenă, la teatrul de păpuşi, scenografia se amestecă cu arta actorului şi cu muzica. Sînt multe arte care converg într-un spectacol de teatru, iar între ele trebuie să îşi facă loc şi artele moderne. Acesta este un deziderat al evoluţiei.

Rep.: Are păpuşăria are un viitor?

G.A.: Păpuşăria are un viitor şi o identitate precise, care începe de la mîna actorului şi care se termină acasă, atunci cînd copiii spun povestea părinţilor care nu au fost cu ei la spectacol. Trebuie să existe acest drum: animaţia de la tradiţie la artă computerizată.