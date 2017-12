Paracetamolul şi aspirina vindecă insolaţia şi lipotimiile

Expunerea la soare poate provoca trei probleme majore de sănătate: lipotimia (leşin de scurtă durată, fără oprirea respiraţiei şi a activităţii cardiace), insolaţia şi arsurile solare. Medicii spun că lipotimia poate apărea la persoanele care nu se hidratează corespunzător, la cele predispuse la spasmofilie, la cardiaci sau la persoanele de vîrsta a treia. Insolaţia apare după expunerea prelungită la soare şi se manifestă prin cefalee, ameţeli, fotofobie, greţuri, vărsături, congestia feţei, nelinişte. Specialiştii sînt de părere că primul ajutor în acest caz constă în scoaterea bolnavului de sub influenţa razelor solare şi transportarea acestuia la umbră sau răcoare, cu capul ridicat. Este necesar să se aplice comprese reci pe cap sau chiar o pungă cu gheaţă, nu doar pe frunte, ci pe toată calota craniană. În plus, se administrează aspirină, paracetamol, algocalmin, vitamina C, iar în caz de agravare a stării bolnavului, este necesară intervenţia medicului. Arsurile solare apar după expuneri prelungite la soare şi se manifestă, iniţial, prin înroşirea pielii şi durere la nivelul zonei afectate. În cazuri mai grave, pot apărea şi băşici. Dermatologii spun că persoana afectată de razele solare trebuie hidratată prin perfuzii dacă este inconştientă, iar dacă este conştientă, trebuie să bea băuturi îndulcite pentru a-şi reface echilibrul de săruri. Medicii nu recomandă leacuri tradiţionale precum iaurtul pentru cazurile de arsuri grave, cu răni ce supurează, ci compresele cu apă, pentru calmare.