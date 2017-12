Paradă gay la Berlin

Circa 700.000 de oameni au participat la parada gay din Berlin. Printre ei a fost şi primarul capitalei germane, Klaus Wowereit, homosexual declarat. Costumaţi în fel şi chip, oamenii au celebrat Christopher Street Day, o paradă gay devenită deja tradiţie. „Parada este încă necesară, din păcate. Încă mai sunt discriminări în societatea noastră, nu doar împotriva homosexualilor, ci şi împotriva altor minorităţi. Evenimentul este reprezentativ pentru acceptarea de către societate, toată lumea ar trebui să fie acceptată aşa cum este, cu toate diferenţele. Asta ar trebui să susţină Berlinul, asta ar trebui să susţină societatea. Acesta este mediul de care avem nevoie în oraş şi pentru că nu am ajuns încă aici, lumea trebuie să continue manifestările”, a declarat primarul Klaus Wowereit. La eveniment au participat şi mai mulţi reprezentanţi ai ambasadei britanice din Germania. „Parada Christopher Street este una dintre cele mai mari din lume. Aceasta arată că acceptarea este o parte foarte importantă a comunităţii şi că a fost exclusă prea mult timp”, a declarat la rândul său Simon McDonald, ambasadorul Marii Britanii.

Parada Christopher Street Day are loc în fiecare an în mai multe oraşe din lume. Evenimentul comemorează protestul homosexualilor din New York faţă de reacţia brutală a poliţiei, din anul 1996.