Parada maşinilor de epocă

A doua ediţie a Mamaia Exotic Car Show 2009 a fost deschisă, vineri seară, în parcarea hotelului Vega, cu prezentarea unei colecţii Cătălin Botezatu, concepută în acelaşi stil retro ca şi maşinile de epocă, vedete ale unei parade ce a avut loc ulterior prezentării de modă. Exotic Car Show aduce anul acesta numeroase maşini reprezentative pentru istoria automobilismului, unele recondiţionate de proprietari, altele, replici reuşite. Bugatti La Chapelle 1957, Ford Mustang 1968, Mercedes Benz 200s 1969, Excalibur Roadster, Lincoln Zephyr 1939, Studebaker Dictator 1937, Toyota, Rolls Royce, Shelby Cobra, Cadillac, Morgan sau Chevrollet sînt mărcile care pot fi admirate sîmbătă în piaţeta Cazino din staţiunea Mamaia. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, s-a prezentat la Exotic Car Show cu toate maşinile de epocă pe care şi le-a achiziţionat în ultimii trei ani. „Am început acum trei ani cu Willys, cel de armată, dar de cînd eram copil îmi plăcea maşina Cruellei din desenele animate. Morganul l-am luat după ce am achiziţionat maşina Cruellei. Pasiunea pentru maşini de epocă a devenit şi mai mare. Sper să mă opresc. Jucării din acestea vechi am vreo cinci. Acum mă pregătesc să mai fac o achiziţie. Dau tîrcoale unui Ford Cobra Shelby, dar deocamdată sînt vremuri de criză. Însă următoarea va fi, cu siguranţă, Cobra Shelby“, a declarat Mazăre. El şi-a făcut apariţia în parcarea hotelului Vega la bordul maşinii Morgan, despre care a spus că îi place să meargă cu ea prin oraş, dar mai ales atunci cînd se duce în vizită la şcoli, pentru a fi admirată de copii. Revenind la bijuteriile de epocă ce au defilat aseară în Mamaia şi Constanţa, participante la Mamaia Exotic Car Show 2009, cea mai veche este un Ford T din 1926, recondiţionată integral în 2009, care aparţine omului de afaceri Elan Schwartzenberg. Maşinile de epocă au pornit în paradă pe traseul: Hotel Oxford, City Park Mall, Dacia, b-dul Tomis, Primărie, Piaţa Ovidiu, b-dul Mircea, b-dul Mamaia, Hotel Malibu, Hotel Vega, coloana fiind condusă chiar de primarul Mazăre, la volanul maşinii Morgan. Reprezentantul Power Marine, organizatorul evenimentului, Ionuţ Barbu, a declarat că, în acest an, nu va fi organizată decît expoziţia maşinilor de epocă. „Este un an de criză şi nu am luat în calcul prezentarea maşinilor de lux sau tuning-ul acestora. Anul acesta ne rezumăm la maşinile de epocă. Am reuşit să aducem mult mai multe decît anul trecut, chiar şi Fordul lui Elan Schwartzenberg“, a declarat Ionuţ Barbu. Sîmbătă, maşinile de epocă de la Exotic Car Show 2009 pot fi admirate, între orele 9.00 şi 24.00, în piaţeta Cazino din staţiunea Mamaia.