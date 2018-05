Paradox tipic românesc: autorități locale care împiedică dezvoltarea comunităților

Palatul Parlamentului a devenit, săptămâna aceasta, locul în care s-au reunit cele mai mari companii românești și străine din industria apei și tratarea apelor uzate. Asta pentru că, în perioada 14-18 mai, are loc a XX-a ediție a Forumului Regional al Apei Dunăre-Europa de Est. Deschiderea evenimentului a avut loc luni, 14 mai, în prezența

președintelui Asociației Române a Apei (ARA), Felix Stroe, totodată director RAJA, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, și ambasadorul statului Israel la București, Tamar Samash. Anul acesta, Forumul Regional al Apei Dunăre – Europa de Est aduce în atenţia participanţilor informaţii și tehnologii de actualitate privind evoluţia şi dezvoltarea sectorului apei prin intermediul mai multor conferințe, seminarii și ateliere de lucru. Dintre acestea, menționăm Conferința Tehnico-Științifică Internațională cu tema „Managementul si Utilizarea Eficientă a Apei 2018”, Seminarul „Finanțarea Infrastructurii de Apă prin Fonduri Europene în Perioada de Programare 2014-2020” și workshop-ul „Reglementări în domeniul apei la nivel internațional”. Totodată, în cadrul expoziției de echipamente şi tehnologii specializate pentru sectorul apei EXPOAPA 2018, furnizorii de echipamente și tehnologii dedicate apei interacționează cu utilizatorii acestora (operatorii de servicii de alimentare cu apă și de canalizare), putând, astfel să-și promoveze eficient cele mai noi produse.

DESPRE INVESTIȚIILE GUVERNULUI ÎN SECTORUL DE APĂ

În deschiderea forumului, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a pus accentul pe faptul că sectorul apei este cel mai important domeniu spre care trebuie să se canalizeze investițiile din partea Guvernului. „Vorbind despre trecut, subliniez că, alături de infrastructura construită din finanțare nerambursabilă de Comisia Europeană, în valoare totală de 5 miliarde de euro, principala realizare a fost reforma sistemului și politica de regionalizare pe care am promovat-o, dovedindu-se un real succes și fiind promovată de Comisia Europeană ca fiind model pentru celelalte state membre. În această privință, un merit deosebit îl are ARA, în calitate de principal promotor și colaborator al Guvernului. Dacă ne gândim la provocările viitoare, ne dăm seama că avem o agendă complexă, destul de dificil de realizat, având în vedere că termenul imediat pentru conformare, potrivit directivelor UE, este 31 decembrie 2018, iar necesarul depășește bugetul țării. Am stabilit la nivelul ministerului două priorități. Prima este susținerea și promovarea portofoliului de proiecte pentru actuala perioadă de programare 2014 – 2020, iar a doua este consolidarea politicii de regionalizare, prin realizarea strategiei de regionalizare a sectorului de apă. La nivelul Ministerului Fondurilor Europene, avem aprobate cinci proiecte majore în valoare totală eligibilă de 675 milioane de euro. În plus, mai sunt și alte proiecte noi în valoare de aproximativ 2 miliarde de euro, care sunt în stadiu avansat de pregătire. În acest caz, vorbim de Constanța, Satu Mare, Timiș, Cluj, Sălaj, Olt, Ilfov și Dolj. Așadar, 2018 trebuie să fie un an de intensificare a ritmului de aprobare a proiectului în sectorul de apă. În consecință, la nivelul ministerului am adoptat un plan de măsuri pentru accelerarea prcesului de pregătire a proiectelor. Printre acestea se numără și promovarea unor modificări pentru predictibilizarea procesului de emitere a avizelor și autorizațiilor, includerea unor termene limită administratorilor de infrastructură și proprietarilor de rețele edilitare pentru emiterea avizelor și autorizațiilor solicitate în certificatele de urbanism. O altă măsură vizează demararea demersurilor pentru corelarea investițiilor finalizate din diverse surse sau programe”, a spus Rovana Plumb.

AUTORITĂȚILE LOCALE PUN PIEDICI DEZVOLTĂRII?

Plumb a mai spus că, pentru a avea proiecte de succes, este nevoie de susținerea autorităților locale. La rândul său, președintele ARA, Felix Stroe, a adăugat că sunt autorități locale în România care privesc investițiile în sectorul de apă fără simț de răspundere. „Sunt probleme cu care ne confruntăm în implementarea fondurilor europene, care sunt o prioritate națională. Din păcate, acești bani nu ne așteaptă la nesfârșit, iar ei vor putea fi accesați până în 2023. Dacă analizăm problemele, le putem pune pe trei categorii. Primele sunt legate de cei care joacă rolul principal, consultanții și operatorii regionali, aici includem și ADI-urile, dar avem și o categorie de probleme care țin de relația cu administrațiile publice locale. În calitate de președinte al ARA, pot spune că nu există județ în care să nu avem probleme: primăriile nu dau avizele la timp, nu se emit hotărârile de consiliu local de suport. Din superficialitate, din necunoaștere, din reavoință. La urma urmei, cu toți venim și plecăm, chiar și primarii, care vin și pleacă, dar rămân comunitățile care nu realizează cerințele directivelor europene. Dincolo de conformare vin amenzile, iar în final, cei care vor avea de suferit sunt cetățenii”, a mai spus Felix Stroe.