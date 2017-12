Paradoxala Românie - n-avem infrastructură, dar suntem eficienți (!?!)

08:53:26 / 01 Octombrie 2015

România şi Regiunea Sud-Est

Da, România ocupă o poziție bună în clasamentul competitivității, dar eu am văzut întregul clasament al Forumului Economic Mondial, în care apar şi regiunile din UE. Vestea şocantă e că Regiunea Sud-Est din România (Constanța, Tulcea, Brăila, Galați, Buzău, Vrancea) este cea mai slab competitivă regiune din întreaga UE!!! Iată că încet-încet, Constanța şi Dobrogea au ajuns la coada UE, sub Moldova noastră şi sub Bulgaria!