Paramedic, filmat în timp ce loveşte un pacient inconştient cu un baton de salam

17:30:51 / 02 Iunie 2019

Nu se respecta legile

In curand, in sistemul medical, datorita faptului ca se trece prin facultate cumparand examene sau ........ cu medicii profesori, asa o sa incepeti sa fiti tratati. Un salam sau o bata in cap. Dar vai, acesti angajati au salarii marite, f marite, de 4000 euro pe luna. Invatatura de minte: astfel de sume nu se dau la oameni needucati, nepregatiti, care termina o facultate doar pt ca e ta.su sau ma.sa e medic, sau e sotie / ruda de medic. Sistemul sanitar e la pamant. Vezi si ce se intampla in domeniul farmaceutic, unde f multi farmacisti sunt someri, caci patronii de farmacii tin posturile ocupate de farmacisti fictivi angajati. Elibereaza 8 ore pe zi asistentii retetele compensate, lucru INTERZIS de lege. Dar CASA vede?