Paramount, primul studio care ajunge la încasări de un miliard de dolari, în 2009

Studiourile Paramount Pictures au depăşit pragul de un miliard de dolari din încasările realizate în America de Nord, odată cu debutul fulminant al celui de-al doilea opus din seria Transformers. La începutul acestei săptămîni, filmul cu roboţi „Transformers Revenge of the Fallen / Transformers: Răzbunarea celor învinşi”, a devenit al doilea film din istorie care ajunge cel mai rapid la încasări de 300 de milioane de dolari, după doar 14 zile de difuzare în sălile de cinematograf din America de Nord. Pe 7 iulie, încasările atrase de acest film au atins suma de 305,5 milioane de dolari. Mult aclamatul „Star Trek / Star Trek: Un nou început”, regizat de J. J. Abrams, a jucat şi el un rol important în această realizare a studiourilor Paramount, deoarece această peliculă a avut în 2009 încasări de peste 250,3 milioane de dolari. Este cel de-al treilea an consecutiv în care studiourile Paramount trec de pragul de un miliard de dolari din încasări înainte celorlalte studiouri concurente. Recordul a fost stabilit în 2008, cînd acest prag a fost depăşit pe 23 iunie.