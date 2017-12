Parc amenajat fără autorizație în mijlocul stațiunii Neptun?

11:02:28 / 29 Ianuarie 2015

HAI SA NE BAGAM IN SEAMA.

ACEST TRASEIST POLITIC, PP-DD, PSD, ETC CINE STIE PE UNDE ESTE INSU-SI EL O EROARE, AR FI BINE SA NE EXPLICE CARE A FOST MOTIVUL CARE A DUS LA MIGRATIA LUI? DE FAPT EL ESTE UN MIGRATOR PE AICI..... LA CATI OAMENI CAPABILI ARE MANGALIA A AJUNS ASTA SA VORBEASCA SI SA DECIDA IN ORAS. HALAL .....DACA AR CANDIDA SINGUR NU CRED CA AR ACUMULA 10 VOTURI. POATE SA MA CONTRAZICA.