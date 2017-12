Parc de recreere pe malul lacului Siutghiol

PROCEDURI RELUATE Creşterea atractivităţii turistice a oraşului Ovidiu este una dintre priorităţile administraţiei locale. Un prim pas în acest sens este proiectul de amenajare a unui parc în apropierea lacului Siutghiol. Primăria Ovidiu are deja fondurile alocate pentru amenajarea acestui parc, care iniţial trebuia să fie într-o altă zonă a oraşului. „Parcul de recreere trebuia amenajat pe strada Poienii. În urma unor analize mai amănunţite, s-a constatat faptul că erau foarte mari cheltuielile de mutare a liniilor de joasă şi medie tensiune care treceau prin respectiva locaţie. În aceste condiţii, am fost forţaţi de împrejurări să relocăm proiectul. Aşa s-a ajuns la varianta amenajării parcului pe malul lacului, lucru care, bineînţeles, a însemnat reluarea tuturor procedurilor. Zona din apropierea lacului trebuia cumva fructificată, mai ales că locuitorii nu au o zonă de promenadă. Acesta este doar începutul, pentru că noi dorim, prin proiecte cu finanţare europeană, să aducem Ovidiu mai aproape de staţiunea Mamaia”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, George Scupra. Procedurile sunt într-o oarecare măsură grăbite, având în vedere că toată documentaţia trebuie redepusă la autoritatea de management până la sfârşitul acestui an.

CREŞTEREA ATRACTIVITĂŢII TURISTICE Potrivit primarului, prin implementarea unor astfel de proiecte, administraţia locală doreşte să dezvolte cât mai mult latura turistică. „Ovidiu poate deveni atractiv din punct de vedere turistic. Noi încercăm să punem cât mai bine în valoare partea dinspre lacul Siutghiol, prin amenajarea zonei de promenadă şi, de ce nu, prin amenajarea unor debarcadere pentru ambarcaţiuni uşoare. O contribuţie decisivă ar putea să o aibă implementarea proiectului de realizare a canalului care să facă legătura între Marea Neagră şi lacul Siutghiol şi a ecluzei spre canalul Poarta Albă - Midia Năvodari. Acest lucru ar însemna foarte mult din punct de vedere turistic, pentru că ar putea ajunge la Ovidiu ambarcaţiuni uşoare atât din Marea Neagră, cât şi dinspre Dunăre”, a explicat primarul.