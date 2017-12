Parc de utilaje de intervenţie mai mare pentru DADL

Direcţia Apelor Dobrogea - Litoral (DADL) administrează apele aflate pe teritoriul bazinului hidrografic “Dobrogea Litoral” din domeniul public şi infrastructura Sistemului de Gospodărire a Apelor. În calitate de subunitate a Administraţiei Naţionale „Apele Române” reprezintă autoritatea învestită cu aplicarea unitară a strategiei naţionale în domeniul gospodăririi resurselor de apă, pe teritoriul bazinului hidrografic Dobrogea Litoral, avînd ca atribuţii principale: monitorizarea hidrologică, hidrogeologică şi de calitate a resurselor de apă, precum şi elaborarea diagnozelor şi prognozelor; administrarea şi exploatarea infrastructurii Sistemului Naţional de Gospodărire a apelor; avertizarea şi realizarea măsurilor de prevenire, combatere, şi înlăturarea efectelor inundaţiilor, a fenomenelor hidro-meteo periculoase, a secetei şi a poluărilor accidentale; aplicarea programului naţional de implementare a prevederilor legislaţiei armonizate cu Directivele UE în domeniul gospodăririi durabile a apelor; gestionarea şi valorificarea resurselor de apă, de suprafaţă şi subterane, cu potenţialele lor naturale şi fondul de date din domeniu; avizarea, autorizarea şi controlul folosinţelor de apă, al lucrărilor construite pe ape sau în legătură cu apele şi asigurarea activităţii de inspecţie; administrarea plajelor şi falezelor litoralului românesc. DADL este organizată să funcţioneze cu două subunităţi teritoriale localizate în Constanţa şi Tulcea. Pentru a înnoi parcul de utilaje, necesare în eficientizarea activităţii, în anul 2008 s-au achiziţionat: încărcător frontal Komat”su WA320 - 2 buc. - 1 pentru SGA Constanţa şi 1 pentru SGA Tulcea; bulldozer D61 - 2 buc - 1 pentru SGA Constanţa şi 1 pentru SGA Tulcea; buldoexcavator - 2 buc - 1 pentru SGA Constanţa şi 1 pentru SGA Tulcea ; autobasculantă 30 t - 2 buc ; trailer 40 t - 1 buc ; tractor New Holland - 95 CP - 2 buc; tractor New Holland - 140 CP - 2 buc; excavator Komatsu 210LC - 1 buc - S.G.A. Tulcea. Cu toate acestea, consumul de combustibil comparativ cu anul 2007 a înregistrat o creştere de doar 1%. Totodată, au fost achiziţionate în conformitate cu legea achiziţiilor publice, prin licitaţie, două rulote echipate cu standardul necesar pentru muncitorii care intervin la situaţiile de urgenţă (poluări accidentale, inundaţii, îngheţ, etc) în zonele izolate, unde este necesară staţionarea pe mai multe zile. Aceste rulote de cîte şase locuri fiecare au fost repartizate celor două Sisteme de Gospodărire a Apelor (Constanţa şi Tulcea) şi au rol să cazeze personalul deservent - muncitori şi mecanici – în situaţiile mai înainte menţionate. Costul total al celor două rulote a fost de 90.000 lei fără TVA.

Totodată, aceste utilaje sînt utilizate în lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, cum ar fi şi cele de la Nuntaşi, Istria, Săruri şi Peştera, lucrări care, dacă nu ar fi fost realizate, ar fi afectat populaţia şi infrastructura din zonă. DADL are demarat un program investiţional complex în ceea ce priveşte realizarea măsurilor de prevenire, combatere, şi înlăturarea efectelor inundaţiilor, a fenomenelor hidro-meteo periculoase, a secetei şi a poluărilor accidentale.