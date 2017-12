Parc în curs de amenajare

Primăria comunei Poarta Albă a demarat proiectul de amenajare a unui parc din noul cartier de locuinţe înfiinţat în localitate. Primarul comunei, Vasile Delicoti, a declarat că la mijlocul lunii februarie a semnat la Ministerul Mediului contractul de finanţare pentru acest parc în valoare de un milion de lei. „Contractul are o valoare de un milion de lei, din care contribuţia bugetului local este de 100.000 de lei, restul de 900.000 lei sunt bani pe care i-am primit de la Administraţia Fondului de Mediu. Acum, că vremea ne permite, am decis să dăm drumul la lucrări pentru amenajarea acestui parc, care cred eu că va schimba faţa întregii comune”, a declarat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. Primarul a mai afirmat că noul parc este deja cuprins în Planul Urbanistic General al comunei, care în prezent se află în lucru. În altă ordine de idei, Delicoti a afirmat că doreşte ca în acest an să poată demara lucrările de extindere a şcolii din localitate. “Proiectul este depus la Ministerul Dezvoltării şi cred că în scurt timp vom semna şi acest contract de finanţare. Sunt bani europeni pe care trebuie să îi folosim pentru dezvoltarea comunei. Sunt şi alte proiecte pe care am dori să le demarăm, însă cred că o parte din ele vor fi amânate din cauza crizei bugetare”, a adăugat Delicoti.