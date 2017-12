Parcare cu taxă la Spitalul de Urgenţă Constanţa

Taximetriştii nu vor mai îngreuna accesul ambulanţelor în curtea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei” Constanţa. Managerul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, dr. Dan Căpăţână, are în plan organizarea unei licitaţii astfel încât doar două firme de taximetrie să poată staţiona cu maşinile în preajma spitalului. „Vrem să preluăm modelul celor de la Aeroportul „Henri Coandă“, de exemplu. Trebuie să fie totul civilizat, omul să ştie că este sigur în maşina respectivă, că nu sunt firme-pirat, că nu este păcălit. În plus, nu va mai fi aglomeraţia care este acum. În curtea spitalului, însă, vor putea intra maşini şi ale altor firme de taxi, însă doar ca să lase sau să ia pacienţi, nu ca să staţioneze în aşteptarea clienţilor”, a declarat dr. Căpăţână. Managerul a precizat, totodată, că în maximum o lună va fi dată în folosinţă parcarea din faţa SCJU, însă, în acest caz, accesul va fi făcut şi contra cost. „Nu am stabilit încă taxele. Vor fi şi abonamente. Vom discuta în comitetul director toate aceste aspecte şi vom lua o decizie”, a spus dr. Căpăţână. În mare parte, angajaţii vor avea acces gratuit, însă, cum locurile sunt limitate, respectiv 240, vor fi angajaţi care, dacă vor dori, vor plăti accesul. Cum vor fi împărţite locurile de parcare? Managerul a anunţat că se va ţine cont de numărul de paturi din secţii şi se va calcula astfel încât alocarea să fie făcută echitabil. De asemenea, oricine doreşte (din afara spitalului) să parcheze va putea, însă contra cost. Dr. Căpăţână a spus că vor rămâne şi locurile de parcare din spatele spitalului, pentru şefii de secţii/clinici şi profesori.